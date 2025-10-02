Σκορδά σε Γερονικολού: «Θα μπορούσες να μην έχεις έρθει… Σκέφτηκα κάτι δικά μου» – Η ατάκα για τον Ουγγαρέζο

Enikos Newsroom

lifestyle

Σκορδά Γερονικολού

Την Κατερίνα Γερονικολού υποδέχθηκε η Φαίη Σκορδά το πρωί της Πέμπτης στο Buongiorno. Η λαμπερή ηθοποιός αναφέρθηκε στον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη αλλά ένα σχόλιο της παρουσιάστριας έφερε στο προσκήνιο την κόντρα του με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Δεν έχω χάσει εκπομπή. Τις έχω δει όλες. Μου αρέσει αυτό που κάνει κι είναι ακριβώς αυτό που του έχει ανατεθεί. Είναι η φωνή του μέσου Έλληνα πολίτη. Συντονίζει και σχολιάζει να βλέπω μια εκπομπή που πηγαίνει στην περιφέρεια. Ο Γιάννης για να κάνει την εκπομπή δεν κάνει για πρώτη φορά θέατρο μετά από 20 χρόνια» είπε η Κατερίνα Γερονικολού.

Λίγο πριν κλείσει η συνέντευξη η Φαίη Σκορδά είπε μπράβο στην ηθοποιό που ήρθε στην εκπομπή, υπονοώντας την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και στον Γιάννη Τσιμιτσέλη σχετικά με την παρουσίαση της συγκεκριμένης εκπομπής και το τέλος της φιλίας τους.

«Μπράβο σου που ήρθες! Θα μπορούσες να μην είχες έρθει. Σκέφτηκα τώρα κάτι δικά μου…» είπε η Φαίη Σκορδά.

«Εστιάζουμε κι επενδύουμε στην καλοσύνη, στην ομορφιά των πραγμάτων. Τα σχόλια πάνε κι έρχονται. Αν ο Λάνθιμος άκουγε τα κακά των σχολίων, δεν θα πήγαινε στην επόμενη ταινία. Δεν δίνω αξία σε οτιδήποτε στενάχωρο» απάντησε η Κατερίνα Γερονικολού.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν εμφανίστηκε καθόλου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όπως γίνεται συνήθως και στη θέση του ήταν η Κατερίνα Ζαρίφη.

