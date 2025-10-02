«Ο Γιος του Ξυλουργού»: Αντιδράσεις για το νέο βιβλικό θρίλερ με την ιστορία του Ιησού ως παιδί – Χαμός στα social media με το τρέιλερ

Ο Νίκολας Κέιτζ πρωταγωνιστεί στο ανατρεπτικό «βιβλικό» θρίλερ «The Carpenter’s Son» (Ο Γιος του Ξυλουργού), που αφηγείται την παιδική ηλικία του Ιησού σε μια σκοτεινή, υπερφυσική εκδοχή της ιστορίας του.

Ο Κέιτζ, ο οποίος έχει κερδίσει Όσκαρ, ερμηνεύει τον Ιωσήφ στην ασυνήθιστη εκδοχή της βιβλικής ιστορίας, βασισμένη, όπως υποστηρίζει ο δημιουργός της, στο απόκρυφο Ευαγγέλιο του Θωμά.

Μια πρώτη ματιά στο νέο τρέιλερ της ταινίας, που δημοσιεύθηκε πριν λίγες ώρες, έχει προκαλέσει συζητήσεις στα social media.

Η πλοκή

Σύμφωνα με επίσημη σύνοψη, η ταινία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Λότφι Νέιθαν διαδραματίζεται σε ένα «απομακρυσμένο χωριό στην Αίγυπτο της ρωμαϊκής εποχής», το οποίο «εκρήγνυται σε έναν πνευματικό πόλεμο όταν ένας ξυλουργός, η σύζυγός του και το παιδί τους στοχοποιούνται από υπερφυσικές δυνάμεις».

«Ο Ιωσήφ (Νίκολας Κέιτζ), η Μαρία (FKA twigs) και ο έφηβος γιος τους Ιησούς (Noah Jupe) ζουν χρόνια υπό απειλή, κρατώντας την πίστη και τις παραδόσεις τους», προστίθεται. «Αλλά μια στάση σε ένα μικρό χωριό ξεσπάει χάος όταν μια μυστηριώδης ξένη (Isla Johnston) προσπαθεί να δελεάσει τον νεαρό Ιησού να εγκαταλείψει τους κανόνες του ευσεβούς πατέρα του».

Η σύνοψη συνεχίζει: «Σε κάθε πειρασμό, το αγόρι παρασύρεται σε έναν απαγορευμένο κόσμο, ενώ ο τρομοκρατημένος Ιωσήφ συνειδητοποιεί ότι μια δαιμονική δύναμη είναι σε δράση». Σύντομα ο Ιησούς αντιμετωπίζει «βίαια, αφύσικα γεγονότα» και αρχίζει να βιώνει «εφιαλτικές ενοράσεις για το μέλλον».

Το τρέιλερ

Στην αρχή του τρέιλερ, ο Κέιτζ ως Ιωσήφ λέει: «Τι μας περιμένει όταν τελικά στραφούμε προς τον θάνατο;» και συνεχίζει: «Ας αντέξει η πίστη μου. Πίστη. Η μόνη μου δύναμη να αντισταθώ στον ίδιο τον διάβολο».

«Για χρόνια ζούμε κρυμμένοι, διωγμένοι από κάθε σπίτι», λέει σε ένα άλλο σημείο, καθώς εικόνες δείχνουν τον ίδιο, τη Μαρία και τον Ιησού να διασχίζουν μια έρημη τοποθεσία με ένα γαϊδουράκι.

Προειδοποιεί επίσης για τον γιο του: «Φέρει μια δύναμη που δεν μπορώ να κατανοήσω. Μια δύναμη που δεν μπορώ να ελέγξω».

Η μυστηριώδης ξένη, που υποδύεται η Isla Johnston, λέει στο «Αγόρι» (Ιησού): «Είμαι ο κατήγορος της ζωής. Είμαι ο αντίπαλος. Και γιατί είμαι εδώ;»

«Για να με βασανίσεις», απαντά ο Ιησούς.

Αντιδράσεις

Το τρέιλερ έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις στα social media, όπως αναφέρει η Daily Mail, που έχει συγκεντρώσει ενδεικτικά κάποια σχόλια.

Ένας χρήστης στο X έγραψε: «Μπορούμε να μην το κάνουμε αυτό;».

Κάποιος πρόσθεσε: «Άλλη μια ταινία που δεν θα ασχοληθώ, γιατί ο Κέιτζ μπλέκεται σε τέτοιο σκουπίδι;».

«Τι στο καλό, σοβαρά, όχι. Κανείς δεν το ζήτησε αυτό», σχολίασε ακόμα ένας χρήστης.

Από την άλλη, κάποιοι ήταν ενθουσιασμένοι: «Αυτό ή θα μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου… ή ο πιο τρελός πυρετώδης εφιάλτης που έχει βγει στην οθόνη. Όπως και να έχει, θα το δω».

Ένας άλλος έγραψε: «Νικόλας Κέιτζ σε βιβλική ταινία τρόμου; Δεν το ήξερα ότι το χρειαζόμουν».

«Αυτή η ταινία φαίνεται πραγματικά καλή», σχολίασε ένας τρίτος.

«Δεν χρειάζεται να πιστεύω στο ευαγγέλιο, αλλά είναι ένα συναρπαστικό κομμάτι ιστορίας και είμαι περίεργος γι’ αυτή την ταινία. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν που θίχτηκε», ανέφερε ένας ακόμα.

«Είμαι πολύ περίεργος για αυτή την ταινία, είμαι ενθουσιασμένος» πρόσθεσε ένας χρήστης.

Ο Κέιτζ είχε πρόσφατα παίξει τον ρόλο ενός serial killer στην ταινία τρόμου «Longlegs» του 2024. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ότι ο ηθοποιός δέχθηκε επίθεση από σμήνος μελισσών σε μια σπηλιά.