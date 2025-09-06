Ανεμοδαρμένα Ύψη: Σάλος με τη νέα κινηματογραφική διασκευή του βιβλίου – Οι αισθησιακές σκηνές που προκάλεσαν αντιδράσεις

Το πρώτο επίσημο τρέιλερ της νέας κινηματογραφικής εκδοχής του «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη) από την Έμεραλντ Φένελ έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με πολλούς χρήστες στα social media να σχολιάζουν πως το φιλμ θυμίζει «ερωτικό softcore πορνό».

Η ταινία, με πρωταγωνιστές την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελορντί, θα κυκλοφορήσει ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και παρουσιάζεται ως μια τολμηρή, σεξουαλικά φορτισμένη εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ.

Το τρέιλερ που δίχασε

Το τρέιλερ δείχνει την Ρόμπι στον ρόλο της Κάθριν Έρνσο, που βρίσκεται παγιδευμένη σε μια σχέση με τον μυστηριώδη υπηρέτη Χίθκλιφ, ενώ η σκηνοθετική προσέγγιση της Φένελ δίνει έμφαση στη «στυλιζαρισμένη παρακμή», όπως έχει ήδη δείξει με την ταινία «Saltburn».

Οι σκηνές που βρέθηκαν στο επίκεντρο των αντιδράσεων

Οι αντιδράσεις είχαν ήδη ξεκινήσει από δοκιμαστικές προβολές τον περασμένο μήνα στο Ντάλας, όπου το κοινό σάστισε με την εναρκτήρια σκηνή που περιλαμβάνει μια δημόσια εκτέλεση δι’ απαγχονισμού, κατά την οποία ο καταδικασμένος άνδρας «εκσπερματώνει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης».

Σύμφωνα με αναφορές, ο πόνος του οδηγεί το πλήθος σε μια «οργιαστική παραφροσύνη», ενώ «μια καλόγρια θωπεύει την ορατή στύση του πτώματος».

Η ταινία περιλαμβάνει επίσης «οικείες και σκοπίμως δυσάρεστες» σκηνές αυνανισμού, καθώς και μια σεξουαλική σκηνή εμπνευσμένη από το BDSM με χρήση χαλιναριών αλόγου.

Η κάμερα της Φένελ υπαινίσσεται σεξουαλικές πράξεις, με κρόκους αυγών που κυλούν ανάμεσα στα δάχτυλα και ζύμη που ζυμώνεται με επιθετικότητα.

Σάλος στα social media

Τα σχόλια στην πλατφόρμα X δεν άργησαν να έρθουν, με χαρακτηριστικές αναρτήσεις. «Το “Wuthering Heights” είναι για το BDSM και το να χαϊδεύεις ένα ψάρι; Πρώτη φορά βλέπω τέτοια σκηνή στη γενιά μου», έγραψε ένας χρήστης.

Κάποιος άλλος σχολίασε: «Δεν είμαι πουριτανός και μου αρέσει ο τρόμος, χρειάζεται τεράστια υπερβολή για να μου προκαλέσει σοκ κάτι, αλλά αυτό που με ενοχλεί δεν είναι η υπερσεξουαλικότητα – είναι το ότι αλλάζουμε εντελώς τον τόνο και το θέμα του μυθιστορήματος. Γιατί; Δεν μπορούσε να φτιάξει ένα πρωτότυπο έργο;».

«Αισθάνομαι πραγματικά στοιχειωμένος από την ερωτική διήγηση του “Wuthering Heights” κι ας μην μου αρέσει καν το βιβλίο» συμπλήρωσε ένας άλλος.

Ενδεικτικά, μερικά ακόμα σχόλια:

«Η γοτθική λογοτεχνία είναι από τη φύση της ερωτική, αντίθετα με όσους παραπονιούνται ότι “έκαναν το Wuthering Heights πορνό!”· Υπάρχει σεξουαλική ένταση ανάμεσα στην Κάθριν και τον Χίθκλιφ στο βιβλίο, κάτι που δεν μειώνει τον υπερβατικό, πνευματικό τους δεσμό, ούτε τον σαδισμό του Χίθκλιφ».

«Δεν με νοιάζει αν είναι πιστό στο πρωτότυπο, φαίνεται απλά σέξι και διασκεδαστικό».

«Γνωρίζοντας τις ταινίες της Έμεραλντ Φένελ, αυτή η διασκευή θα είναι χαοτική, διεστραμμένη και πολύ προκλητική, με πολλές ζουμερές σκηνές».

«Δεν θέλω να ακουστώ ψωνάρα, αλλά δεν διάβασα το “Wuthering Heights” στα 16 μου για να το δω να μετατρέπεται σε soft porn».

«Μόλις είδα το τρέιλερ του “Wuthering Heights” και είναι πολύ χειρότερο απ’ ό,τι περίμενα… Μόνο εγώ νομίζω ότι θυμίζει soft porn;».

«Το #WutheringHeightsMovie είναι οι “50 Αποχρώσεις του Γκρι” που δεν πήραμε ποτέ».

Οι ερμηνείες

Παρά τις ακραίες σκηνές, το World of Reel ανέφερε πως οι Ρόμπι και Ελορντί προσφέρουν καθηλωτικές ερμηνείες και έχουν «χημεία» μεταξύ τους.

Το τρέιλερ δίνει επίσης μια πρώτη γεύση από τον Όουεν Κούπερ στον ρόλο του νεαρού Χίθκλιφ, σε μια από τις πρώτες μεγάλες του συμμετοχές μετά την υποψηφιότητα για Emmy στη σειρά του Netflix «Adolescence».

Η Φένελ έχει ήδη γίνει γνωστή για το «Promising Young Woman» και το «Saltburn», με το τελευταίο να έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις λόγω αναρίθμητων σκηνών που έγιναν γρήγορα viral στο διαδίκτυο.

Εκτός από σκηνοθέτρια και σεναριογράφος, έχει διακριθεί και ως ηθοποιός, υποδυόμενη τη βασίλισσα Καμίλα στην τρίτη και τέταρτη σεζόν του «The Crown».

Η μουσική επένδυση της ταινίας θα έχει την υπογραφή της Charli XCX, η οποία μοιράστηκε την Τετάρτη το τρέιλερ στο X, ανακοινώνοντας ότι θα αναλάβει το soundtrack.

new original songs by me for Emerald Fennell’s “Wuthering Heights” starring Margot Robbie and Jacob Elordi. in theatres february 14th. happy early valentines <3 pic.twitter.com/e716t8qRJh — Charli (@charli_xcx) September 3, 2025



Εν τω μεταξύ, η υπεύθυνη κάστινγκ Κάρμελ Κόκραν δήλωσε πως «δεν υπάρχει ανάγκη να είμαστε ακριβείς, είναι απλά ένα βιβλίο».

«Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Το μυθιστόρημα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμιλι Μπροντέ εκδόθηκε το 1847 με το ψευδώνυμο Έλις Μπελ, έναν χρόνο πριν από τον θάνατό της.

Ακολουθεί την ιστορία του ορφανού Χίθκλιφ, που υιοθετείται από την οικογένεια Έρνσο και αναπτύσσει μια παθιασμένη, σύνθετη σχέση με την κόρη τους, την Κάθριν.

Από την πρώτη γνωστή διασκευή του 1920 έως την υποψήφια για Όσκαρ ταινία του 1939 με τον Λόρενς Ολίβιε και τη Μερλ Όμπερον, το έργο συνεχίζει να εμπνέει δημιουργούς.

Η συγγραφέας, γεννημένη το 1818 στο Γουέστ Γιορκσάιρ, βίωσε από μικρή απώλειες που τη σημάδεψαν και διοχέτευσε τον πόνο και το πάθος της στο εμβληματικό μυθιστόρημα, ένα από τα πιο σπαρακτικά ερωτικά δράματα της αγγλικής λογοτεχνίας.

Με πληροφορίες από: Daily Mail