Ο σύζυγός της πήρε την μητέρα του στο ταξίδι για την επέτειό τους – «Εγώ κοιμήθηκα σε ξεχωριστό δωμάτιο»

Μία γυναίκα γράφει πως, με τον σύζυγό της, είχε κανονίσει μια ρομαντική απόδραση για την επέτειο του γάμου τους. Όταν όμως έφτασαν στο δωμάτιο που νοίκιασαν, ανακάλυψε πως εκεί, τους περίμενε η μητέρα του.

“Προφανώς, πίστευε ότι, θα ήταν μια ωραία έκπληξη, επειδή η μητέρα του δεν πολυβγαίνει από το σπίτι και επειδή θα φρόντιζε και τα παιδιά στο ταξίδι”, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε ανώνυμη ανάρτησή της στο Reddit, η 32χρονη γράφει πως, έκλεισε με τον άνδρα της μια απόδραση για το Σαββατοκύριακο.

“Έχουμε δύο μικρά παιδιά, δουλεύουμε και οι δύο και γι’ αυτό, σπάνια βρισκόμαστε οι δυο μας”, περιγράφει η γυναίκα. “Ανυπομονούσα για το ταξίδι: θα κάναμε σπα, θα πίναμε κρασί, θα τρώγαμε έξω”. Όταν όμως μπήκαν στο δωμάτιο που θα νοίκιαζαν, τους περίμενε η μητέρα του.

“Πίστευε πως θα ήταν ωραία έκπληξη επειδή δεν πολυβγαίνει και επειδή, θα μπορούσε να προσέχει τα παιδιά μας, όταν θα βγαίναμε έξω”, γράφει η γυναίκα.

“Κοιμήθηκα σε ξεχωριστό δωμάτιο”

“Μόνο που, ερχόταν μαζί μας για φαγητό, στην ξενάγηση στον αμπελώνα και κοιμόταν στο δωμάτιο ακριβώς δίπλα μας”. Συνεχίζει, γράφοντας στην ανάρτηση: “Του είπα πως ένιωσα ότι χαραμίστηκε το ταξίδι μας. Θύμωσα τόσο που πήγα να κοιμηθώ σε άλλο δωμάτιο”.

Τώρα, όπως περιγράφει, ο άνδρας της είναι εκείνος που θύμωσε, επειδή “είναι αχάριστη και υπερβολική, αφού η μητέρα του το μόνο που ήθελε ήταν να περάσει λίγο χρόνο μαζί τους”.

“Αντιδρώ υπερβολικά επειδή μετέτρεψε το ταξίδι μας σε οικογενειακές διακοπές;”, αναφέρει στην ανάρτησή της.

Ένας σχολιαστής, έγραψε: “Σ’ αυτή την περίπτωση μάλλον, δεν αντιδράς όπως πρέπει. Αν ο άνδρας σου, δεν μπορεί να καταλάβει τα συναισθήματά σου και σε θεωρεί αχάριστη και δραματική, τότε πρέπει να του προτείνεις να δείτε σύμβουλο γάμου”.