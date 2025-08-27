Ο σύντροφός της άφησε έγκυο την αδελφή της – «Χώρισα και αποκάλυψα την αλήθεια στην οικογένεια μας και τώρα έχει μείνει μόνη και άστεγη»

Η απιστία από μόνη της, είναι επώδυνη. Τι γίνεται όταν συνδυάζεται με την προδοσία από την ίδια σου την αδελφή; Μία 19χρονη, είχε μέχρι πρόσφατα σχέση μ’ έναν συνομήλικό της.

Δυστυχώς, ανακάλυψε πως, ο φίλος της άφησε έγκυο την 18 ετών αδελφή της – τυχαία, από μια προσωπική τους συζήτηση. Η αδελφή της είχε ταραχτεί γιατί ήξερε ότι θα την έβγαζε από τη ζωή της, αν μάθαινε για την εγκυμοσύνη.

Εν τω μεταξύ, ο σύντροφός της δεν ενδιαφερόταν για το αν θα διέλυε τις ζωές όλων.

“Δεν με ενδιαφέρει αν είναι άστεγη”

“Συγκρατήθηκα και περίμενα μέχρι να βρεθούμε όλη η οικογένεια και να ανακοινώσω τα νέα, μπροστά σε όλους. Ο φίλος μου, όταν κατάλαβε πως θα τον χώριζα, έφυγε, ενώ η αδελφή μου με ικέτευε να μην την μισήσω, μου έλεγε πως έκανε ένα λάθος, πως θα ρίξει το παιδί και πως, όλα θα γίνουν όπως ήταν πριν”, εξηγεί η γυναίκα.

“Από τον Απρίλιο, μένει μαζί μου επειδή δεν τα πηγαίνει καλά με τους γονείς μας. Υποτίθεται πως, σε λίγες εβδομάδες, θα μετακομίζαμε σε ένα μεγαλύτερο σπίτι και της είπα πως, τώρα αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Από τότε, εγώ μένω στο σπίτι μιας φίλης μου”. Όσο για την αδελφή της, δεν έχει τα λεφτά για να συνεχίσει να μένει στο διαμέρισμά τους.

Η κοπέλα ωστόσο, δεν ενδιαφέρεται.

Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναμείνει μαζί της, ποτέ στη ζωή της. Όσο για τους γονείς, αρνούνται να επιτρέψουν στην αδελφή να επιστρέψει στο σπίτι τους, μετά από όσα έκανε.

Ο φίλος της, έχει εξαφανιστεί, αρνούμενος προφανώς ν’ αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για την κατάσταση που δημιούργησε. Με λίγα λόγια, η αδελφή έχει μείνει ολομόναχη, ενώ προσπαθούσε να συμφιλιωθούν.

Δεν έχει ιδέα που μένει – για την ακρίβεια, πλέον είναι άστεγη. Η θεία τους προσπάθησε να την κατηγορήσει που έχει καταστρέψει τη ζωή της μικρότερης αδελφής της και που την άφησε να τα βγάλει πέρα μόνη της.

“Της είπα να με αφήσει ήσυχη, γιατί πλέον δεν μ’ ενδιαφέρει. Της είπα ότι έπρεπε να τα είχε προβλέψει όλα αυτά, όταν πήγε με τον σύντροφό μου”, συμπληρώνει. “Η θεία μου είπε πως δεν έπρεπε να αφήσω έναν άνδρα να μας χωρίσει. Με ρώτησε αν θα καταφέρω να ζήσω με τη συνείδησή μου ήσυχη αν τελικά κρατήσει το παιδί και καταλήξουν στον δρόμο. Της είπα ότι, δεν με αφορά”.

Η θεία της, μπορεί να τη λέει άκαρδη όμως οι αποφάσεις, έχουν και συνέπειες. Αν η αδελφή σου, επιλέξει να είναι με τον σύντροφό σου, τότε μπορεί να διαλέξει και τη διάλυση της σχέσης.