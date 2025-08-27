Ανακαλύφθηκε ναός της Δήμητρας σε αρχαία ελληνική πόλη – Σχεδόν 1.000 μικροσκοπικές υδρίες εντοπίστηκαν

Οι ανασκαφές στην αρχαία πόλη των Αιγών της Αιολίδας, στη σημερινή Μανίσα (Μαγνησία) της Τουρκίας, έφεραν στο φως έναν ναό αφιερωμένο στη Δήμητρα, της θεά της γεωργίας και της γονιμότητας.

Επικεφαλής της ανασκαφής, είναι ο καθηγητής Δρ. Yusuf Sezgin, πρόεδρος του τμήματος ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Celal Bayar, στην Μανίσα.

Ναός Αφιερωμένος στη θεά Δήμητρα στις αρχαίες Αιγές Αργολίδας

Τον 8ο αιώνα π.Χ., οι Αιγές Αιολίδας, ήταν μια από τις πόλεις της αιολικής Δωδεκάπολης, της ιστορικής περιοχής στην οποία εγκαταστάθηκαν οι Αιολείς κατά τον Α’ ελληνικό αποικισμό, στη δυτική Ανατολία.

Μέχρι σήμερα, η τοποθεσία ήταν γνωστή για τους ναούς που ήταν αφιερωμένοι στην Αθηνά και τον Απόλλωνα.

Οι εργασίες της φετινής αποστολής, εστίασαν σε μια πρόσφατα εξερευνημένη ιερή περιοχή, η οποία θεωρείται πως ήταν αφιερωμένη στη Δήμητρα και η οποία ταυτοποιήθηκε από μια επιγραφή που ανακαλύφθηκε από Γερμανούς ερευνητές το 1886.

Ένα κρυμμένο ιερό στην άκρη του λόφου

Σε συνέντευξη στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο καθηγητής Δρ. Sezgin εξήγησε πως οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν σε απόσταση σχεδόν 30 μέτρων δυτικά του θεάτρου, κοντά στα τείχη της πόλης και σε βραχώδεις γκρεμούς: “Φέτος, μελετάμε ένα μέχρι σήμερα ανεξερεύνητο σημείο της πόλης.

Η δομή ανάγεται στην Ελληνιστική περίοδο και αποτελείται από δύο μικρά δωμάτια. Βάσει μιας επιγραφής που ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα, το σημείο είναι αφιερωμένο στη θεά Δήμητρα”.

Ο Sezgin επισήμανε τον συμβολικό ρόλο της Δήμητρας, ως της θεότητας της γονιμότητας και της αφθονίας, σημειώνοντας πως, στις Αιγές – μια πόλη που περιβάλλεται από άγονο έδαφος – η καλλιεργήσιμη γη ήταν σπάνια, κάτι που έκανε τη θεά ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινότητα.

Ανακάλυψη περίπου 1.000 υδριών – μινιατούρες

Η ομάδα ανακάλυψε περίπου 1.000 υδρίες – μινιατούρες (αγγεία νερού) μέσα στο ιερό με τις δύο αίθουσες, το οποίο καλύπτει μια περιοχή περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων.

Ο καθηγητής Δρ. Sezgin επισημαίνει την τελετουργική της σημασία: “Το νερό, συμβόλιζε την αφθονία και την ευημερία. Ήταν ο ζωοδότης της γεωργίας και γι’ αυτό, ανεκτίμητο. Τα μικρά αγγεία, ήταν προσφορές – οι οποίες μάλλον ήταν γεμάτες με νερό από φυσικές πηγές που χυνόταν ως δώρο στη θεά ή δίνονταν ως αναθηματικές προσφορές”.

Αν και οι ναοί, έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, κατά τη διάρκεια παράνομων ανασκαφών το 1960, έχουν διασωθεί αρκετά αναθηματικά αντικείμενα, τα οποία προσφέρουν ανεκτίμητα στοιχεία σχετικά με τις αρχαίες πρακτικές.

Αποκαλύπτοντας των παγανιστική κληρονομιά των Αιγών

Σε συνδυασμό με τα προηγουμένως ταυτοποιημένα ιερά, της Αθηνάς και του Απόλλωνα, οι Αιγές, προσφέρουν νέα στοιχεία για τα παγανιστικά συστήματα πεποιθήσεων μέσα από τον ναό της Δήμητρας.

Ο καθηγητής Δρ. Sezgin σημείωσε πως, “τα ευρήματα αυτά, δείχνουν με σαφήνεια την αφοσίωση των κατοίκων των Αιγών της Αιολίδας στη θεά της γεωργίας και της γονιμότητας”.