Ακίνητα: «Παγώνει» ο ΦΠΑ στα νεόδμητα για έναν χρόνο – Ποια είναι τα οφέλη για τους αγοραστές  

Καταργείται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα για το 2026. Μέτρο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναλυτικότερα, όπως όλα δείχνουν είναι πολύ πιθανόν να δοθεί ένας ακόμη χρόνος παράταση στην αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα. Με αυτή την απόφαση δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να έχουν σημαντικά οφέλη.

Εφόσον προχωρήσει η κυβέρνηση σε μια τέτοια απόφαση μένει να διευκρινιστεί ποια ακίνητα θα αφορά, δηλαδή το πότε θα έχουν χτιστεί, εφόσον υπάρξει αναδρομική ισχύς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γενική αναστολή επιβολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα έχει παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στις κατασκευαστικές εταιρείες να συνεχίσουν να πωλούν νεόδμητα ακίνητα με φόρο μεταβίβασης 3% αντί για ΦΠΑ 24%.

Ποια είναι τα οφέλη

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο είχε δοθεί εξάμηνη παράταση μέχρι και τις 3 Αυγούστου για ακίνητα που παραδόθηκαν από τις 12 Δεκεμβρίου 2019 και μετά και για τα οποία έχει συνταχθεί συμβόλαιο μεταβίβασης και έχει καταβληθεί ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) αντί του ΦΠΑ (24%) έως τις 2 Αυγούστου 2024.

Με την αναδρομική αυτή αναστολή οι κατασκευαστές ακινήτων που είχαν επιλέξει να εφαρμόσουν τον ΦΠΑ στην πώληση των ακινήτων τους μπορούσαν να αλλάξουν το καθεστώς φορολόγησης και να υπαχθούν στη φορολόγηση με ΦΜΑ 3%, εφόσον το επιθυμούν.

Η αναδρομική αναστολή έδωσε τη δυνατότητα να ισχύσει το ίδιο καθεστώς και για παλαιότερες συναλλαγές που είχαν πραγματοποιηθεί με ΦΠΑ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ρύθμισης.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, αν ένας αγοραστής απέκτησε το 2023 ένα νεόδμητο διαμέρισμα 120 τ.μ. αξίας 250.000 ευρώ και πλήρωσε ΦΠΑ 24% 60.000 ευρώ, μπορεί, εφόσον η κατασκευαστική εταιρεία επιλέξει την αναδρομική αναστολή, να ζητήσει την επιστροφή της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος μεταβίβασης 3% που θα ισχύσει αναδρομικά θα ανέρχεται σε 7.500 ευρώ, με αποτέλεσμα ο αγοραστής να έχει πληρώσει 52.500 ευρώ λιγότερα από τον αρχικό ΦΠΑ.