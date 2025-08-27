ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 10 εκατομμύρια σε δύο ΑΦΜ μέσα σε 5 χρόνια

Το βλέμμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένει στραμμένο στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προκήρυξε έρευνα για χωράφια που είχαν δηλωθεί σε ΑΦΜ, που ανήκει στα ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με το OPEN πριν από λίγες εβδομάδες η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε από τις ελληνικές Αρχές να ερευνηθούν δήθεν αγρότες, που είχαν χρησιμοποιήσει ΑΦΜ των ΕΛΤΑ για να δηλώσουν αγροτεμάχια σε δύσβατες περιοχές.

 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN και της εκπομπής «Καθαρές Κουβέντες» δύο μεγαλοπαράγοντες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πήραν επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 10 εκατ. σε διάστημα 5 χρόνων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την καλλιέργεια βιολογικού τριφυλλιού σε ορεινή τοποθεσία.

