Πείτε αντίο στην τριχόπτωση: 7 θρεπτικά συστατικά που θα μεταμορφώσουν τα μαλλιά σας

Αναζητάτε τρόπους να βελτιώσετε την υγεία των μαλλιών σας; Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στη διατροφή σας. Επτά ισχυρά θρεπτικά συστατικά μπορούν να μεταμορφώσουν τα μαλλιά σας, χαρίζοντάς τους δύναμη, λάμψη και όγκο.

7 θρεπτικά συστατικά για υγιή μαλλιά και ενδυνάμωση του τριχωτού της κεφαλής

Η σωστή διατροφή είναι το «κλειδί» για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να εντάξετε στη διατροφή σας για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι τα εξής:

Βιταμίνη Α

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β (Βιοτίνη)

Βιταμίνη C

Βιταμίνη D

Βιταμίνη Ε

Σίδηρος

Βιταμίνη Β12

Βιταμίνη Α

Η βιταμίνη Α βοηθά στην παραγωγή σμήγματος, του φυσικού ελαίου που διατηρεί το τριχωτό της κεφαλής ενυδατωμένο. Η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει ξηρά μαλλιά και τριχόπτωση. Οι γλυκοπατάτες, τα καρότα και το σπανάκι είναι εξαιρετικές πηγές βιταμίνης Α.

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β (Βιοτίνη)

Η βιοτίνη (Βιταμίνη Β7) είναι γνωστή για την προώθηση της ανάπτυξης των μαλλιών και την πρόληψη της αραίωσης, καθώς ενισχύει την κερατίνη, την πρωτεΐνη των μαλλιών. Θα τη βρείτε σε αυγά, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς και αβοκάντο.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, μιας πρωτεΐνης απαραίτητης για την αντοχή της τρίχας. Επίσης, βοηθά στην απορρόφηση του σιδήρου, προλαμβάνοντας την τριχόπτωση που σχετίζεται με την αναιμία. Εσπεριδοειδή, μούρα και πιπεριές είναι εξαιρετικές πηγές.

Βιταμίνη D

Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D συνδέονται με την αλωπεκία και την τριχόπτωση. Αυτή η βιταμίνη βοηθά στη δημιουργία νέων τριχοθυλακίων. Η έκθεση στον ήλιο, το εμπλουτισμένο γάλα και τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός είναι καλές επιλογές.

Βιταμίνη Ε

Η βιταμίνη E είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μειώνει το οξειδωτικό στρες στο τριχωτό της κεφαλής. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και προάγει την υγεία των τριχοθυλακίων. Πλούσιες πηγές είναι οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και το ηλιέλαιο.

Σίδηρος

Η έλλειψη σιδήρου είναι μία από τις κύριες αιτίες τριχόπτωσης, ειδικά στις γυναίκες. Ο σίδηρος βοηθά τα ερυθρά αιμοσφαίρια να μεταφέρουν οξυγόνο στους θύλακες της τρίχας. Το σπανάκι, οι φακές και το κόκκινο κρέας είναι τροφές πλούσιες σε σίδηρο.

Βιταμίνη Β12

Η βιταμίνη Β12 υποστηρίζει τον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, εξασφαλίζοντας ότι οι θύλακες των τριχών λαμβάνουν αρκετό οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Η έλλειψή της συχνά οδηγεί σε αραίωση. Το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα εμπλουτισμένα δημητριακά είναι εξαιρετικές πηγές βιταμίνης Β12.