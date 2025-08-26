Ανησυχεί πως ο σύντροφός της δεν έχει ξεπεράσει την πρώην του – «Εξακολουθεί να μιλάει μαζί της»

Η αρχή μιας νέας σχέσης, προϋποθέτει την απαγκίστρωση από το παρελθόν. Είναι πολύ δύσκολο να νιώσεις ασφάλεια αν ο σύντροφός σου εξακολουθεί να έχει την “πόρτα” ανοιχτή στον/ την πρώην σύντροφο.

Μια γυναίκα, νιώθει ανησυχία επειδή ο σύντροφός της, νιώθει πως, ο δεσμός του συντρόφου της με την πρώην του, δεν έχει κοπεί εντελώς. Τώρα, αναρωτιέται αν πραγματικά υπάρχει χώρος για εκείνη στη ζωή του ή αν αυτός εξακολουθεί να περιμένει να επιστρέψει η πρώην του. Εδώ και μερικούς μήνες, η 32άχρονη γυναίκα έχει δημιουργήσει δεσμό με τον 44 ετών φίλο της.

Η σχέση τους μπορεί γενικά να είναι εξαιρετική, αλλά υπάρχει ένα μελανό σημείο, κάτι που της προκαλεί ανησυχία: Η πρώην σύντροφος.

Ο φίλος της, ήταν τρία χρόνια μαζί με την πρώην του.

Ζούσαν στο ίδιο σπίτι μαζί με τα παιδιά της (δεν ανέλαβε τον ρόλο του πατέρα). “Ο σύντροφός μου, μου αποκάλυψε πως, η πρώην του, έζησε πολύ τραυματικές εμπειρίες με τους πρώην συντρόφους και πατεράδες των παιδιών της. Πραγματικά, αισθάνομαι άσχημα για εκείνη από όσα μου έχει περιγράψει, αλλά νιώθω πως εκμεταλλεύεται την καλοσύνη του και ψάχνει δικαιολογίες να κρατήσει επαφή μαζί του”, εξομολογείται η γυναίκα.

“Νιώθω πως, ο σύντροφός μου κρατάει μια θέση μόνο για εκείνη και δεν υπάρχει χώρος για κάποια άλλη. Για παράδειγμα, λέει ότι θέλει να με παντρευτεί αλλά εξακολουθεί να αφήνει στην κόρη της πρώην του να μπαίνει στον λογαριασμό του στο YouTube Premium – ενώ μέχρι και πρόσφατα, χρησιμοποιούσαν τους κωδικούς τους στο Amazon και το Netflix”.

“Μια φορά αγόρασε κατά λάθος μια ταινία και του έγραψε μήνυμα να τον ενημερώσει. Όλο κάτι τέτοια συμβαίνουν”.

“Νιώθω πως δεν υπάρχει χώρος για εμένα”

Η γυναίκα ξέρει ότι, αυτά μπορεί να μοιάζουν μικροπράγματα, ωστόσο συμβαίνουν σε καθημερινή βάση και την κάνουν να νιώθει πως, έχει την πόρτα ανοιχτή για να επιστρέψει η πρώην του.

Ακόμη, η πρώην του πρόσφατα, του έστειλε μήνυμα για να του πει ότι λείπει στην κόρη της, και πως θα κανονίσουν μια εκδρομή για να τον δουν.

Όλα αυτά, τα βρίσκει περίεργα, επειδή ο φίλος της δεν προσπαθεί να διατηρήσει επαφή με τα παιδιά της πρώην. Δεν τους στέλνει μηνύματα, δεν τους μιλάει και δεν τους αφιερώνει χρόνο.

Μάλιστα, έχει μερικά χρόνια να τα δει.

Αυτό είναι που βρίσκει περίεργο και απορεί που θέλει να πάει εκδρομή με τα παιδιά της. “Εσάς, σας φαίνεται πως κρατάει την πόρτα ανοιχτή; Εγώ νιώθω πως, δεν υπάρχει χώρος για εμένα”, καταλήγει η γυναίκα. Πιστεύω πως, είναι άλλο να είσαι ευγενικός με έναν πρώην αλλά στην περίπτωση αυτή, δεν είναι το ίδιο. Αυτό φαίνεται σαν ανοιχτή πρόσκληση και κλονίζει την εμπιστοσύνη μου.

Της αξίζει να αισθάνεται πως είναι η μοναδική γυναίκα της ζωής του και όχι ένα υποκατάστατο, στη σκιά κάποιας που δεν μπορεί να ξεπεράσει.