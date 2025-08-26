Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου» λέει τώρα ο συζυγοκτόνος – Σήμερα η κηδεία της 36χρονης

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα (29/08) ο 40χρονος που δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, στον Βόλο, ενώ περίπου την ίδια ώρα η οικογένεια, οι φίλοι και οι συγγενείς της 36χρονης θα της πουν το τελευταίο αντίο, στην Αλβανία.

Εις βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Η κατηγορία που του έχει απαγγελθεί αφορά ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας καθώς προκύπτει ότι υπήρχαν βίαιες συμπεριφορές προς τα μέλη της οικογένειας.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε κατεπείγουσα παραγγελία για κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του δήμου προκειμένου να διερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν τα παιδιά της οικογένειας αλλά και το τί θα γίνει στο εξής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, πολύ πιθανή είναι η προοπτική, η επιμέλεια να ανατεθεί στην αδερφή της εκλιπούσας μητέρας, η οποία ζει και εργάζεται στη Σκιάθο και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη εκφράσει σχετική πρόθεση.

Παράλληλα, διατάχθηκε εισαγγελική παραγγελία για να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου σε ψυχιατρείο.

Τι στάση θα κρατήσει

Ο δράστης παραμένει εριστικός, αν και τώρα λέει ότι μετάνιωσε επιρρίπτει την ευθύνη για την αποτρόπαια πράξη του στην προκλητική συμπεριφορά της γυναίκας του, όπως ισχυρίζεται.

Όπως υποστηρίζει, σύμφωνα με το Mega, όταν η 36χρονη έμεινε έγκυος πριν από λίγο καιρό του είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του και εκείνος θόλωσε.

«Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον

καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας. Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου».

Στην Αλβανία η κηδεία της 36χρονης – «Θα πάω τη μαμά μου πίσω στο χωριό»

«Θα πάω τη μαμά μου πίσω στο χωριό. Θα φορέσει την άσπρη φούστα και θα είναι πάλι μία κούκλα», έλεγε η 18χρονη κόρη του θύματος, Κατερίνα, λίγα λεπτά μετά τη σύλληψη του 40χρονου πατέρα της.

Με βουβή οδύνη και βαθιά συγκίνηση, η οικογένεια, οι φίλοι και οι συγγενείς ετοιμάζονται να πουν το «τελευταίο αντίο» στην 36χρονη Marjola Nakoleci. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί, στο κοιμητήριο της Κορυτσάς στην Αλβανία.

Από χτύπημα στον θώρακα ο θάνατος της 36χρονης

Από θωρακική κάκωση που προκλήθηκε από τέμνον όργανο (εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι) επήλθε ο θάνατος της 36χρονης γυναίκας, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε τη Δευτέρας, στη σορό της άτυχης γυναίκας, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.