Η σκληρή μάχη μιας 28χρονης μητέρας με τον καρκίνο – Το «ύπουλο» σύμπτωμα που οι γιατροί απέδιδαν στην εγκυμοσύνη

Μια 28χρονη μητέρα τριών παιδιών από το Ηνωμένο Βασίλειο δίνει σήμερα τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της, αφού οι επίμονοι πόνοι και ένα εξόγκωμα στη γλώσσα, που αρχικά αποδόθηκαν στην εγκυμοσύνη, αποδείχθηκαν τελικά σημάδια ενός επιθετικού καρκίνου.

Το σύμπτωμα του καρκίνου που αγνοήθηκε από τους γιατρούς

Τον Φεβρουάριο του 2025, η Holly Stubbs βρισκόταν στην 31η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της, περιμένοντας το τρίτο της παιδί, όταν παρατήρησε ένα εξόγκωμα στη γλώσσα της.

Αρχικά, το σύμπτωμα υποτιμήθηκε και αποδόθηκε σε παρενέργεια της εγκυμοσύνης. Ένας οδοντίατρος τη διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο για κοκκίωμα κυήσεως – έναν καλοήθη όγκο που θα εξαφανιζόταν μετά τον τοκετό. Μάλιστα, στην 28χρονη κοπέλα είπαν χαρακτηριστικά: «Πώς είναι δυνατόν να είναι καρκίνος; Αφού δεν πίνεις και δεν καπνίζεις».

Τελικά, η Holly διαγνώστηκε τελικά με καρκίνο σε τελικό στάδιο. Η μητέρα τριών παιδιών δεν πρόλαβε καν να κρατήσει στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της, καθώς έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως θεραπεία.

Η καθυστερημένη διάγνωση του καρκίνου και η πρόωρη γέννα

Μέχρι τον Απρίλιο, το εξόγκωμα είχε μεγαλώσει σημαντικά, προκαλώντας της έντονο πόνο κατά τη διάρκεια του φαγητού. Παρόλα αυτά, οι γιατροί συνέχιζαν να τη διαβεβαιώνουν ότι οφειλόταν στην εγκυμοσύνη.

Μετά από δική της έντονη πίεση για να πάρει ξεκάθαρες απαντήσεις, έγινε βιοψία και αφαιρέθηκε το εξόγκωμα από το πλάι της γλώσσας της, το οποίο έμοιαζε με μεγάλο έλκος (άφθα).

Σύντομα, το νοσοκομείο την κάλεσε εσπευσμένα για να της ανακοινώσει ότι έπασχε από καρκίνο της γλώσσας και ότι έπρεπε να γεννήσει το συντομότερο δυνατό.

Η ίδια, μοιραζόμενη την ιστορία της στο Facebook, έγραψε: «Πέρασα όλη τη μέρα αναρωτώμενη αν τα παιδιά μου θα μεγάλωναν χωρίς μητέρα, αν το μωρό μου θα γεννιόταν με ασφάλεια και γιατί μου έλεγαν αμέτρητες φορές ότι “δεν θα μπορούσε να είναι καρκίνος” επειδή δεν κάπνιζα και δεν έπινα;»

Η σκληρή μάχη με τη νόσο και οι μεταστάσεις

Η Holly γέννησε πρόωρα τον γιο της, Harry, και ξεκίνησε αμέσως θεραπεία. Τον Ιούλιο υποβλήθηκε σε προληπτικό λεμφαδενικό καθαρισμό στον λαιμό για να σταματήσει η εξάπλωση της νόσου. Όμως, οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο καρκίνος είχε ήδη προχωρήσει.

«Οι απεικονιστικές εξετάσεις ήταν λάθος. Είχε εξαπλωθεί και ο τρόπος που μεταπηδούσε επίπεδα λεμφαδένων ήταν περίπλοκος. Με αυτόν τον ρυθμό, θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε στο σώμα μου», εξήγησε η ίδια.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, χρειάστηκε να αφαιρεθεί η μισή της γλώσσα. Όπως αναφέρεται στη σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για την υποστήριξή της: Η ανάρρωση σήμαινε ότι δεν μπορούσε να κρατήσει τον μικρό Harry, ο οποίος ήταν μόλις 5 εβδομάδων.

Υποβλήθηκε σε 30 ημέρες ακτινοθεραπείας με υψηλές δόσεις, πηγαίνοντας καθημερινά στο νοσοκομείο – μια πολύ διαφορετική περίοδος λοχείας από αυτή που ονειρευόταν. Λόγω εξασθενημένου ανοσοποιητικού συστήματος, προσβλήθηκε από πνευμονία, περνώντας τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο.

Αντιμέτωπη με μεταστατικό καρκίνο, συνεχίζει να αναζητά μια ευκαιρία ζωής

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η Holly άρχισε να νιώθει πόνους στο σαγόνι. Οι γιατροί επέμεναν και πάλι ότι έφταιγαν οι φρονιμίτες της. Εκείνη όμως ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έκανε μαγνητική τομογραφία τον Απρίλιο.

Η εξέταση έδειξε ότι ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση στους πνεύμονες. Της ανακοινώθηκε ότι πλέον αντιμετωπίζεται ως ασθενής παρηγορητικής φροντίδας (palliative care), καθώς «δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο».

Η Holly, ωστόσο, δεν «καταθέτει τα όπλα». Έχει έρθει σε επαφή με έναν από τους κορυφαίους ογκολόγους στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναζητά εξειδικευμένες θεραπείες και κλινικές δοκιμές. Η εκστρατεία στο GoFundMe συνεχίζεται, με σκοπό να καλυφθούν τα υπέρογκα ιατρικά έξοδα για τη σωτηρία της ζωής της.