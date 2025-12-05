Από τη λανθασμένη διάγνωση στη μάχη με τον καρκίνο – Μητέρα αποκαλύπτει τα συμπτώματα που ο γιατρός της απέδωσε σε περιεμμηνόπαυση

Σύνοψη από το

  • Μια μητέρα πέντε παιδιών διαγνώστηκε με πολλαπλό μυέλωμα, έναν ανίατο καρκίνο του αίματος, αφού τα πρώιμα συμπτώματα που αντιμετώπιζε αποδόθηκαν αρχικά σε περιεμμηνόπαυση. Η γυναίκα κατέρρευσε στη δουλειά της πριν αποκαλυφθεί το πραγματικό πρόβλημα.
  • Η 50χρονη Crystal Portsmouth υπέφερε για χρόνια από αναιμία, επώδυνες περιόδους και ακραία κόπωση, συμπτώματα που ο γιατρός της απέδωσε σε ινομυώματα ή περιεμμηνόπαυση.
  • Η εμπειρία της Crystal αναδεικνύει τη ζωτική σημασία του να ακούμε το σώμα μας και να επιμένουμε για απαντήσεις, καθώς τα πρώιμα σημάδια καρκίνου συχνά παρερμηνεύονται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Από τη λανθασμένη διάγνωση στην μάχη με τον καρκίνο - Μητέρα αποκαλύπτει τα συμπτώματα που ο γιατρός της απέδωσε σε περιεμμηνόπαυση
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Μια μητέρα πέντε παιδιών διαγνώστηκε με πολλαπλό μυέλωμα, έναν ανίατο καρκίνο του αίματος, αφού τα πρώιμα συμπτώματα που αντιμετώπιζε αποδόθηκαν αρχικά σε περιεμμηνόπαυση. Η γυναίκα αγνοούσε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε μέχρι που κατέρρευσε στη δουλειά της. Μετά από εντατική θεραπεία πλέον έχει προσαρμοστεί σε μια νέα κανονικότητα, συνεχίζει τη ζωή της και συμμετέχει σε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

Τα συμπτώματα του καρκίνου που αποδόθηκαν σε άλλες αιτίες

Η 50χρονη Crystal Portsmouth αποκάλυψε ότι υπέφερε για χρόνια από αναιμία, επώδυνες περιόδους και ακραία κόπωση, αλλά ο γιατρός της έλεγε ότι όλα αυτά οφείλονταν σε ινομυώματα, καλοήθεις όγκους στη μήτρα ή γύρω από αυτήν. «Ήταν ντροπιαστικό και δυσκολευόμουν να δουλέψω. Είχα αναιμία και λάμβανα δισκία σιδήρου…», είπε η ίδια.

Μετά από αποτυχημένη δοκιμή με τη σπείρα Mirena, ο γιατρός θεώρησε ότι τα συμπτώματα ήταν περιεμμηνοπαυσιακά και της συνταγογραφήθηκε θεραπεία HRT (ορμονική υποκατάσταση).

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Crystal διαγνώστηκε επίσης πολλές φορές με κυτταρίτιδα, μια λοίμωξη του δέρματος που αντιμετωπίστηκε με αντιβιοτικά. «Σκεφτόμουν: “Τι συμβαίνει με το ανοσοποιητικό μου;” αλλά μετά απλά λογικεύεις τα πράγματα», είπε η ίδια.

Το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο του 2023, όταν κατέρρευσε στη δουλειά της, παθαίνοντας κάταγμα στον αστράγαλο. «Στραμπούληξα τον αστράγαλό μου, οπότε μου έκαναν ακτινογραφία, και σκέφτηκα: “Είμαι στα 40 μου. Πώς είναι δυνατόν να στέκομαι και να πέφτω;”»

Σύμφωνα με το Myeloma UK, τα κοινά συμπτώματα του μυελώματος μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • πόνο,
  • κόπωση,
  • βλάβη στα νεφρά και
  • επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις.

Η διάγνωση του ανίατου καρκίνου και η θεραπεία

Μετά από βιοψία μυελού των οστών, τον Ιούλιο του 2024 επιβεβαιώθηκε ότι η Crystal έπασχε από πολλαπλό μυέλωμα – έναν ανίατο καρκίνο του αίματος. Η εντατική χημειοθεραπεία ξεκίνησε σχεδόν άμεσα.

Η Crystal υπεβλήθη σε μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων τον Ιανουάριο του 2025 και τώρα βρίσκεται σε συντηρητική αγωγή. Πλέον, ελπίζει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το πολλαπλό μυέλωμα μέσω του Myeloma UK, καθώς, παρόλο που είναι ο τρίτος πιο κοινός καρκίνος του αίματος, συχνά παραβλέπεται λόγω των ασαφών του συμπτωμάτων.

«Η ζωή μου δεν ήταν έτσι όπως τη φανταζόμουν… Αλλά απλά προσπαθώ να επιστρέψω σε μια μορφή κανονικότητας μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια», εξομολογήθηκε η Crystal.

«Μάθετε να ακούτε το σώμα σας»

Η συγκλονιστική εμπειρία της Crystal υπογραμμίζει γιατί είναι ζωτικής σημασίας να ακούμε το σώμα μας και να επιμένουμε για απαντήσεις όταν κάτι δεν πάει καλά, καθώς τα πρώιμα σημάδια καρκίνου συχνά παρερμηνεύονται.

Σχετικά με τη διάγνωση του πολλαπλού μυελώματος, η Crystal δήλωσε: «Δεν μπορούσα να το πιστέψω και ακόμα δεν το πιστεύω. Κάθε μέρα όταν ξυπνάς σκέφτεσαι ότι είναι όνειρο. Όταν κοιτάζω τις σημειώσεις μου, σκέφτομαι, ‘αυτό φώναζε δυνατά’… αλλά τα σημάδια του καρκίνου δεν ανιχνεύθηκαν ποτέ. Θα έλεγα σε άλλους να μάθουν να ακούν το σώμα τους και να επιμένουν για απαντήσεις αν νομίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με 53 μόνιμες θέσεις Ψυχιάτρων και Παιδοψυχιάτρων

Αλλάζει το τοπίο των κλινικών μελετών στην Ελλάδα

Συνταξιούχοι: Βγαίνουν ξανά στους δρόμους – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Τέλος χρόνου απόψε για τις αιτήσεις – Ποιοι θα πληρωθούν πρώτα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:02 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Γυναίκα που πάλεψε με την παχυσαρκία αποκαλύπτει: «Βρήκα τη λύση και έχασα 86 κιλά χωρίς ενέσεις, χάπια ή χειρουργείο»

Μια γυναίκα κατάφερε να χάσει 86 κιλά χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις, χάπια ή ενέσεις. Από τα ε...
12:00 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Γυναίκα 38 ετών αποκαλύπτει πώς έχασε πόντους με το «ιαπωνικό περπάτημα» – «Αυτή η μέθοδος καίει περισσότερες θερμίδες»

Το περπάτημα θεωρείται μία από τις πιο απλές και ασφαλείς μορφές άσκησης, όμως λίγοι γνωρίζουν...
12:00 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ο γηραιότερος συγγραφέας στον κόσμο αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του – «Αυτή είναι η φιλοσοφία μου»

Η ζωή πέρα από τα 100 δεν αποτελεί μυστήριο, αλλά είναι θέμα τρόπου ζωής και νοοτροπίας. Ο 105...
12:00 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Απώλεια βάρους: Γυναίκα έχασε 50 κιλά και βελτίωσε την ψυχική υγεία της – «Δεν υποφέρω πλέον από κρίσεις πανικού»

Λίγο πριν από τα 50 της, μια γυναίκα που για δεκαετίες πάλευε με την παχυσαρκία, το άγχος και ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»