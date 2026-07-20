Σαρωτικές αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο του Άντι Μπέρναμ: Νέος υπουργός Οικονομικών ο Τζον Χίλι

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, προχωρά στη συγκρότηση της κυβέρνησής του, ανακοινώνοντας σειρά σημαντικών αλλαγών στο υπουργικό συμβούλιο. Βασική επιλογή του είναι ο διορισμός του Τζον Χίλι ως υπουργού Οικονομικών, ο οποίος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο με έμφαση στη δημοσιονομική υπευθυνότητα και την αντιμετώπιση της κρίσης κόστους ζωής. Προτάσεις Τίτλων

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Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, προχωρά στη συγκρότηση της κυβέρνησής του, ανακοινώνοντας σειρά σημαντικών αλλαγών στο υπουργικό συμβούλιο. Πρώτη μεγάλη επιλογή του ήταν ο διορισμός του Τζον Χίλι στη θέση του υπουργού Οικονομικών.
  • Ο Τζον Χίλι αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Οικονομίας, με στόχο την υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος της νέας κυβέρνησης, με έμφαση στη δημοσιονομική υπευθυνότητα και την ανάπτυξη. Μεταξύ των βασικών προκλήσεων είναι η εξεύρεση των πόρων για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 3% του ΑΕΠ.
  • Στις υπόλοιπες αλλαγές, ο Εντ Μίλιμπαντ αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η Σαμπάνα Μαχμούντ παραμένει υπουργός Εσωτερικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, προχωρά στη συγκρότηση της κυβέρνησής του, ανακοινώνοντας σειρά σημαντικών αλλαγών στο υπουργικό συμβούλιο.

Πρώτη μεγάλη επιλογή του ήταν ο διορισμός του Τζον Χίλι στη θέση του υπουργού Οικονομικών (Chancellor of the Exchequer), ενώ ο Εντ Μίλιμπαντ αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών και η Σαμπάνα Μαχμούντ παραμένει υπουργός Εσωτερικών.

Ο Τζον Χίλι στο υπουργείο Οικονομικών

Ο Τζον Χίλι, που παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας τον περασμένο μήνα διαφωνώντας με το αμυντικό επενδυτικό σχέδιο της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, αναλαμβάνει πλέον το χαρτοφυλάκιο της Οικονομίας.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Μπέρναμ, επιλέχθηκε λόγω της εμπειρίας του, προκειμένου να υλοποιήσει το οικονομικό πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης, με έμφαση στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, την επαναβιομηχάνιση, την αποκέντρωση, την αντιμετώπιση της κρίσης κόστους ζωής και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Μεταξύ των βασικών προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει είναι η εξεύρεση των πόρων για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030.

«Είναι το μεγαλύτερο προνόμιο»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Χίλι δήλωσε:

«Είναι το μεγαλύτερο προνόμιο να διορίζομαι υπουργός Οικονομικών από τον πρωθυπουργό.

Μαζί θα οικοδομήσουμε μια νέα οικονομία, θα δημιουργήσουμε νέα ελπίδα και θα προωθήσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων αυτής της χώρας».

Ήρθε η ώρα να πιάσουμε δουλειά».

Οι υπόλοιπες αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο:

Ο Εντ Μίλιμπαντ αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η Σαμπάνα Μαχμούντ παραμένει υπουργός Εσωτερικών.

Παράλληλα, η Λουίζ Χέι διορίστηκε πρώτη υπουργός Επικρατείας (First Secretary of State), καγκελάριος του Δουκάτου του Λάνκαστερ και υπουργός του Cabinet Office.

Στην Ντάουνινγκ Στριτ εθεάθησαν επίσης η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ, ο Τζόναθαν Ρέινολντς, η Λίζα Νάντι, ο Πατ ΜακΦάντεν και η πρώην υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, καθώς ο Μπέρναμ συνεχίζει να διαμορφώνει τη νέα του κυβέρνηση.

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