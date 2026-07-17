Γυναίκα μιλάει για το ανεπαίσθητο σημάδι που παρατήρησε πριν διαγνωστεί με καρκίνο – «Το εντόπισα καθώς στέγνωνα τα μαλλιά μου»

Μια καθημερινή στιγμή μπροστά στον καθρέφτη αποδείχθηκε καθοριστική για την υγεία μιας 67χρονης γυναίκας. Ενώ στέγνωνε τα μαλλιά της, παρατήρησε ένα ανεπαίσθητο σημάδι, το οποίο φαινόταν μόνο όταν σήκωνε τα χέρια. Το εύρημα αυτό οδήγησε σε έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του μαστού και, όπως η ίδια, πιθανότατα της έσωσε τη ζωή.

Το ανεπαίσθητο σημάδι πριν τη διάγνωση του καρκίνου

Τον Ιούνιο του 2021, η 67χρονη Karen Peterman στέγνωνε τα μαλλιά της μπροστά στον καθρέφτη, καθώς δεν μπορούσε να πάει στο κομμωτήριο λόγω της πανδημίας. Τότε παρατήρησε μια ασυνήθιστη εσοχή στο στήθος της, που δεν είχε ξαναδεί ποτέ.

Όταν κατέβασε τα χέρια της, συνειδητοποίησε ότι το σημάδι φαινόταν μόνο επειδή τα χέρια της ήταν ανασηκωμένα. Η γιαγιά οκτώ εγγονιών τηλεφώνησε αμέσως στον γιατρό της και παραπέμφθηκε σε έναν ειδικό, ο οποίος υποψιάστηκε αμέσως την ύπαρξη κακοήθειας. Η μαγνητική τομογραφία (MRI) επιβεβαίωσε ότι είχε καρκίνο του μαστού σταδίου 1, βαθμού 2.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και ο γενετικός έλεγχος

Ευτυχώς, χάρη στη ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών της, η Karen πρόλαβε τον καρκίνο σε πολύ αρχικό στάδιο, πριν προλάβει να εξαπλωθεί εκτός του συγκεκριμένου μαστού.

Λόγω της εβραϊκής της καταγωγής (Ασκενάζι), η Karen υποβλήθηκε σε γενετικό έλεγχο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν είχε μεταλλάξεις στα γνωστά γονίδια BRCA1 ή BRCA2, αλλά στο γονίδιο CHEK2, μια μετάλλαξη που εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με το δικό της γενετικό υπόβαθρο. Υποβλήθηκε σε ογκεκτομή και στη συνέχεια σε ακτινοθεραπεία. Σήμερα, έχει συμπληρώσει πέντε χρόνια απαλλαγμένη από τον καρκίνο.

Η Karen, η οποία εργάζεται ως λογίστρια, θυμάται: «Λόγω του Covid, τα κομμωτήρια ήταν κλειστά, οπότε καθόμουν και στέγνωνα τα μαλλιά μου μπροστά στον καθρέφτη. Όταν σήκωσα τα χέρια μου, έγινε ολοφάνερο ότι υπήρχαν εσοχές στο δέρμα. Γνώριζα ήδη ότι αυτό μπορεί να είναι σημάδι καρκίνου του μαστού.

Η διάγνωσή μου κράτησε τέσσερις με έξι εβδομάδες και χειρουργήθηκα αρκετά γρήγορα. Ο δικός μου τρόπος διαχείρισης ήταν απλώς να μην το συζητάω. Δεν ήθελα να με καθορίζει αυτό, ούτε ζητούσα τη συμπαράσταση των άλλων.

Όμως, στη δική μου περίπτωση, το σημάδι φαινόταν μόνο αν σήκωνα τα χέρια πάνω από το κεφάλι κοιτάζοντας τον καθρέφτη. Αν είχα ψηλαφήσει το στήθος μου με τον κλασικό τρόπο, δεν θα είχα βρει τίποτα. Γι’ αυτό θέλω να μοιράζομαι την ιστορία μου: για να καταλάβουν οι γυναίκες ότι πρέπει να κάνουν αυτοεξέταση».

«Το πιο δύσκολο πράγμα, όταν ο γιατρός επιβεβαίωσε ότι ήταν καρκίνος, ήταν ότι έπρεπε να το πω στις κόρες μου. Καταρρακώθηκαν. Για εκείνες, αυτό σήμαινε την αρχή του τέλους. Εγώ ίσως είχα μια ελαφρώς πιο ρεαλιστική άποψη για το τι με περίμενε», εξομολογείται η γυναίκα.

Η θεραπεία και η σπάνια γονιδιακή μετάλλαξη CHEK2

Η επέμβαση ογκεκτομής πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2021 και ακολούθησαν πέντε συνεδρίες ακτινοθεραπείας για τη διασφάλιση της πλήρους εξάλειψης του καρκίνου. Μετά από εξειδικευμένες εξετάσεις, αποκαλύφθηκε μια μετάλλαξη στο γονίδιο CHEK2. Έκτοτε, η Karen υποβάλλεται σε ετήσιες μαγνητικές τομογραφίες και μαστογραφίες, έχοντας ήδη ολοκληρώσει πέντε καθαρές εξετάσεις.

«Η γονιδιακή μετάλλαξη που έχω δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή και δεν υπάρχει μεγάλη έρευνα γύρω από αυτήν. Χρειάστηκε να ενημερώσω και να εκπαιδεύσω πολλούς ανθρώπους στην πορεία μου για το τι ακριβώς έχω και τι σημαίνει αυτό», επισημαίνει η ίδια.

Αν παρατηρήσετε οτιδήποτε δεν σας φαίνεται φυσιολογικό, όσο μικρό κι αν είναι, απευθυνθείτε αμέσως σε έναν γιατρό ή γυναικολόγο.