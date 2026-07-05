Οι γιατροί απέδιδαν τα προβλήματα ομιλίας στην εμμηνόπαυση ώσπου διαγνώστηκε με καρκίνο – «Μου έδιναν 12 μήνες ζωής»

Για μήνες, οι γιατροί θεωρούσαν ότι τα προβλήματα ομιλίας μιας γυναίκας ήταν σύμπτωμα της εμμηνόπαυσης ή του άγχους. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν πολύ πιο σοβαρή: μια επείγουσα μαγνητική αποκάλυψε γλοιοβλάστωμα, έναν από τους πιο επιθετικούς καρκίνους του εγκεφάλου.

«Οι γιατροί μπέρδεψαν την ασυνάρτητη ομιλία μου με συμπτώματα εμμηνόπαυσης – Μετά μου έδιναν 12 μήνες ζωής»

Η Michelle Dilger έλαβε τη σωστή διάγνωση μόνο όταν ένας γυναικολόγος παρατήρησε τα ασυνήθιστα συμπτώματα που αντιμετώπιζε. Η «μπερδεμένη και ασυνάρτητη» ομιλία της μητέρας αρχικά θεωρήθηκε λανθασμένα ότι πρόκειται για σύμπτωμα της εμμηνόπαυσης. Τελικά, οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι πάσχει από γλοιοβλάστωμα —μια επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο— και της δόθηκαν μόλις 12 μήνες ζωής, σε ηλικία 52 ετών.

Όταν η γυναίκα άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ομιλίας, η οικογένειά της κανόνισε πολυάριθμα ιατρικά ραντεβού. Εκεί, οι γιατροί υποστήριζαν επανειλημμένα ότι επρόκειτο απλώς για παρενέργειες της εμμηνόπαυσης. Η ανατροπή έγινε όταν ένας γυναικολόγος παρατήρησε προσεκτικά τη συμπεριφορά της και την παρέπεμψε για επείγουσα μαγνητική τομογραφία, η οποία και αποκάλυψε τον όγκο στο εγκέφαλο.

Μετά τη διάγνωση, η Michelle υποβλήθηκε σε μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο John Radcliffe της Οξφόρδης.

Πώς μια σοβαρή περιπέτεια υγείας έγινε κίνητρο για δράση

Παρά τη δραματική πρόγνωση των γιατρών, η Michelle, η οποία σήμερα είναι 60 ετών, ενέπνευσε τον γιο της να αφιερώσει την καριέρα του στη χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας για τη νόσο. Ο 29χρονος Jack Dilger προσφέρει πλέον £1 (1 βρετανική λίρα ή στερλίνα) από κάθε πώληση του νέου του αθλητικού brand, Cramp Killa, στον φιλανθρωπικό οργανισμό Brain Tumour Research, ο οποίος επιστρατεύει την τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτίωση των θεραπειών κατά του γλοιοβλαστώματος.

Ο Jack θυμάται το 2018, όταν η μητέρα του αρρώστησε: «Η μαμά μου είναι μια απίστευτα ευφυής γυναίκα, πάντα πρόσεχε την κάθε λεπτομέρεια και χειριζόταν άψογα τον λόγο. Ξαφνικά, άρχισε να στέλνει μηνύματα που δεν έβγαζαν νόημα. Η ομιλία της έγινε ασυνάρτητη. Κοιτάζοντας πίσω, ήταν ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε».

Οι συνεχείς επισκέψεις σε γενικούς γιατρούς και στα επείγοντα κατέληγαν σε λανθασμένες διαγνώσεις, όπως εμμηνόπαυση και κρίσεις άγχους. Μόνο μετά από ένα τυπικό γυναικολογικό ραντεβού, ο γιατρός αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης και μέσα σε 30 λεπτά από την επείγουσα εξέταση, εντοπίστηκε ο όγκος.

Ο Dan Knowles, διευθύνων σύμβουλος του Brain Tumour Research, δήλωσε: «Η ιστορία της Michelle αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση του γιατί χρειαζόμαστε επειγόντως μεγαλύτερη επένδυση στην έρευνα. Οι επιστήμονές μας εργάζονται ακατάπαυστα για να αποκωδικοποιήσουν τη βιολογία αυτών των τρομερών όγκων και να ανακαλύψουν νέους τρόπους αντιμετώπισης, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο έξυπνες και ήπιες θεραπείες για τους ασθενείς».