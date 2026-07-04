Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 32 κιλά σε 11 μήνες με ορισμένες απλές ασκήσεις

Η απώλεια βάρους μετά την εγκυμοσύνη αποτελεί μια απαιτητική διαδικασία, ιδιαίτερα για γυναίκες που έχουν γεννήσει με καισαρική τομή. Μια δημιουργός περιεχομένου μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία, εξηγώντας πώς, με συνέπεια, απλές ασκήσεις και σταδιακή πρόοδο, κατάφερε να χάσει 32 κιλά μέσα σε 11 μήνες.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει 32 κιλά μετά την εγκυμοσύνη με απλές ασκήσεις

Ξεκινώντας με απλές ασκήσεις στο σπίτι και χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό, η Deepti Harshana κατάφερε να μεταμορφώσει σταδιακά το σώμα της μετά την εγκυμοσύνη. Η ίδια τονίζει ότι το σημαντικότερο στοιχείο της επιτυχίας της δεν ήταν η ένταση της προπόνησης, αλλά η συνέπεια και η υπομονή.

«Έχω γεννήσει με καισαρική και έχασα 32 κιλά σε 11 μήνες με αυτές τις φανταστικές ασκήσεις, σε συνδυασμό με ασκήσεις αναπνοής, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για να υποχωρήσει η χαλάρωση στην κοιλιά μετά τη γέννα (mommy pooch)», εξήγησε η ίδια σε ανάρτησή της στο Instagram.

Όπως εξομολογείται η ίδια, η αρχή ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι: «Αρχικά δεν ήξερα από πού και πώς να ξεκινήσω. Απλώς άνοιξα το YouTube, έψαξα για ασφαλείς ασκήσεις μετά την εγκυμοσύνη και ξεκίνησα».

Το πρόγραμμα γυμναστικής των 6 ασκήσεων

Άσκηση 1η: Απλές ασκήσεις χεριών για αρχάριους

Η Deepti συνιστά να ξεκινήσετε με απλές ασκήσεις από όρθια θέση που απαιτούν ελάχιστο εξοπλισμό. «Δεν χρειάζεστε τίποτα ιδιαίτερο. Απλώς σταθείτε όρθιες και πιάστε ένα μπουκάλι νερό ή έναν αλτήρα, ό,τι έχετε διαθέσιμο», αναφέρει. Προτείνει 15 επαναλήψεις σε κάθε πλευρά για 3 σετ.

Άσκηση 2η: Εκτάσεις χεριών με αλτήρα

Χρησιμοποιώντας έναν αλτήρα 5 κιλών, εκτελεί απλές κινήσεις ενδυνάμωσης των χεριών. «Κρατήστε τον αλτήρα, τεντώστε τα χέρια σας και ξεκινήστε.

Μπορεί να φαίνονται εύκολες όταν τις βλέπετε, αλλά όταν ξεκινήσετε, θα νιώσετε την προσπάθεια και θα δείτε τα αποτελέσματα». Συνιστά 15 επαναλήψεις και 3 σετ.

Άσκηση 3η: Καθίσματα (Squats)

Τα καθίσματα είναι βασικό κομμάτι της ρουτίνας της. «Αν είστε αρχάρια, μπορείτε να τα κάνετε χωρίς βάρος. Διαφορετικά, κρατήστε έναν αλτήρα και κάντε απλά καθίσματα». Προτεινόμενος στόχος: 15 επαναλήψεις και 3 σετ.

Άσκηση 4η: Λακτίσματα από όρθια θέση (Standing Kicks)

Η ρουτίνα περιλαμβάνει και κινήσεις με κλοτσιές. «Απλώς κλοτσήστε μπροστά ή αγγίξτε τα πόδια σας, ό,τι σας βολεύει περισσότερο. Κάθε άσκηση πρέπει να γίνεται για 15 επαναλήψεις και 3 σετ».

Άσκηση 5η: Χειροκροτήματα πάνω από το κεφάλι (Overhead Arm Claps)

Μια ακόμη απλή καρδιοαναπνευστική κίνηση. Σηκώνετε τα χέρια τεντωμένα πάνω από το κεφάλι και ρυθμικά χτυπάτε παλαμάκια. «Αυτή η άσκηση είναι πανεύκολη. Χέρια ψηλά και παλαμάκια», δείχνει η Deepti.

Άσκηση 6η: Οπίσθιες εκτάσεις ποδιών (Back Leg Extensions)

Για την τελευταία άσκηση, ενώνει τα χέρια πάνω από το κεφάλι και εκτείνει το ένα πόδι προς τα πίσω. «Φέρτε το πόδι όσο πιο πίσω γίνεται και μετά επαναφέρετε μπροστά. Κάντε 15 επαναλήψεις σε κάθε πλευρά και ολοκληρώστε 3 σετ».

Το μήνυμα της Deepti προς τις νέες μαμάδες

Αν και έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο, η Deepti τονίζει ότι η φυσική κατάσταση είναι ένα ταξίδι που συνεχίζεται: «Ακόμα δουλεύω με τον εαυτό μου. Θα γίνει. Απλώς συνεχίστε την προσπάθεια». Το μήνυμά της προς τις άλλες μητέρες είναι ξεκάθαρο: ξεκινήστε με μικρά βήματα, παραμείνετε σταθερές στο πρόγραμμά σας και εστιάστε στη σταδιακή πρόοδο αντί για τις γρήγορες λύσεις.

Προσοχή: Οι ασκήσεις μετά τον τοκετό –και ειδικά μετά από καισαρική τομή– θα πρέπει να ξεκινούν μόνο μετά από συνεννόηση και έγκριση από τον θεράποντα ιατρό ή τον γυναικολόγο σας, καθώς ο χρόνος ανάρρωσης διαφέρει σημαντικά από γυναίκα σε γυναίκα.