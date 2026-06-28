Από τα 67 στα 51 κιλά: Γυναίκα μοιράζεται τις 6 ασκήσεις που την βοήθησαν στην απώλεια βάρους

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Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται πολύπλοκα προγράμματα ή εξοπλισμό. Η fitness influencer Anita Negi αποκαλύπτει τις 6 βασικές ασκήσεις που, όπως λέει, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μεταμόρφωσή της από τα 67 στα 51 κιλά.

Γυναίκα μοιράζεται τις απλές ασκήσεις που την βοήθησαν να χάσει 16 κιλά

Η fitness influencer Anita Negi, η οποία έχασε 16 ολόκληρα κιλά, μοιράστηκε τις ασκήσεις που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη θεαματική της μεταμόρφωση. Η ρουτίνα της βαζίζεται σε κινήσεις που υποστηρίζουν την απώλεια βάρους, προωθώντας παράλληλα έναν πιο υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής.

Το πρόγραμμα γυμναστικής της βασίζεται σε ασκήσεις που ενεργοποιούν τον μεταβολισμό και ενισχύουν το κάψιμο λίπους. Αυτές είναι οι 6 ασκήσεις που προτείνει η γυναίκα για πιο εύκολη απώλεια βάρους:

Jumping Jacks (Εκτάσεις-Κάμψεις με Αναπήδηση) – 50 Επαναλήψεις

Τα jumping jacks είναι μια πλειομετρική άσκηση που δεν απαιτεί εξοπλισμό. Αυξάνει άμεσα τους καρδιακούς παλμούς, ενισχύοντας τον μεταβολισμό και το κάψιμο θερμίδων. Η Anita συνιστά 50 επαναλήψεις, οι οποίες στοχεύουν στις γάμπες, τους γλουτούς, τους τετρακέφαλους και τους δελτοειδείς μύες (ώμους).

High Knees (Ψηλά Γόνατα) – 40 Επαναλήψεις

Μια υψηλής έντασης άσκηση με το βάρος του σώματος που αποτελεί σύμμαχο στο αδυνάτισμα. Ένα σετ των 40 επαναλήψεων ανεβάζει τους παλμούς, καίει θερμίδες και γυμνάζει έντονα τον πυρήνα (κοιλιακούς) και το κάτω μέρος του σώματος.

Butt Kicks (Φτέρνες στους Γλουτούς) – 50 Επαναλήψεις

Τα butt kicks είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική αερόβια άσκηση (cardio). Ανεβάζουν γρήγορα τους καρδιακούς παλμούς και προσφέρουν μια έντονη αερόβια προπόνηση που βοηθά στην απώλεια λίπους.

Under-Leg Clap (Παλαμάκι κάτω από το Πόδι) – 20 Επαναλήψεις

Αυτή η άσκηση στοχεύει στους κάτω κοιλιακούς, τους καμπτήρες του ισχίου και την ισορροπία, διατηρώντας παράλληλα τους καρδιακούς παλμούς σε υψηλά επίπεδα. Οι 20 επαναλήψεις απαιτούν έλεγχο, εκρηκτική ισχύ και σταθερότητα.

Jump Squats (Καθίσματα με Άλμα) – 12 Επαναλήψεις

Μια πλειομετρική άσκηση υψηλής έντασης που υποστηρίζει την απώλεια βάρους, καθώς βοηθά στο χτίσιμο καθαρής μυϊκής μάζας και αυξάνει την κατανάλωση θερμίδων. Ένα σετ 12 επαναλήψεων βελτιώνει την εκρηκτικότητα, τη δύναμη και την καρδιοαναπνευστική αντοχή.

Sprint Run in Place (Σπριντ στο Ίδιο Σημείο) – 50 Επαναλήψεις

Πρόκειται για μια κίνηση που μιμείται το γρήγορο σπριντ και λειτουργεί ως διαλειμματική προπόνηση. Βοηθά στην αύξηση των παλμών και στη μέγιστη καύση θερμίδων. Η εκτέλεση 50 επαναλήψεων σε υψηλή ένταση προσφέρει μια απαιτητική αλλά αποτελεσματική καρδιαγγειακή προπόνηση.

Η συμβουλή της Influencer σε όσους θέλουν να χάσουν βάρος

Για να δείτε πραγματικά αποτελέσματα στην απώλεια βάρους, η Anita Negi συμβουλεύει να επαναλαμβάνετε αυτόν τον κύκλο ασκήσεων (circuit) 3 φορές, εντάσσοντάς τον σε ένα δομημένο και σταθερό πρόγραμμα εβδομαδιαίας γυμναστικής.

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην διατροφή σας με στόχο την απώλεια βάρους πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.