Μουντιάλ 2026: Η άνετη τριάρα της Αργεντινής με γκολάρα του Μέσι, η ανατροπή από το Κονγκό και το θρίλερ στο Αλγερία-Αυστρία

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας στο Dallas Stadium, ολοκλήρωσε το 3Χ3 στη φάση των ομίλων και πλέον ετοιμάζεται για τη φάση των “32” στο Μουντιάλ.

Η αναμέτρηση ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς η «αλμπισελέστε» είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση για τους «32», ενώ η Ιορδανία είχε αποκλειστεί. Παρ’ όλα αυτά, οι πρωταθλητές κόσμου πήραν ακόμη τρεις βαθμούς, πανηγύρισαν το «3 στα 3» στο γκρουπ και στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο «νοκ άουτ» ματς με το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μαϊάμι (4/7, 01:00).

Η Αργεντινή «άνοιξε το σκορ» στο 19΄ με εκτέλεση φάουλ του Τζιοβάνι Λο Σέλσο, ενώ ο Λαουτάρο Μαρτίνες με πέναλτι στο 31΄ διπλασίασε τα τέρματα της «αλμπισελέστε». Η Ιορδανία μείωσε με τον Μουσά Αλταμαρί στο 55΄, ενώ ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πέρασε στο ματς με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, διαμόρφωσε με εκτέλεση φάουλ το τελικό σκορ και έφτασε τα 19 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο το ρεκόρ που ο ίδιος πέτυχε στην τρέχουσα διοργάνωση.

Διαιτητής: Ίστβαν Κόβατς (Ρουμανία)

Κίτρινες : Αμπουτάχα, Αλαράμπ, Αμπουζραΐκ

Κόκκινη: –

Οι συνθέσεις:

ΙΟΡΔΑΝΙΑ (Τζαμάλ Σελάμι): Αμπουλαϊλά, Νασίμπ, Αμπουνταχάμπ (90΄ Ομπαΐντ), Αλαράμπ, Χαντάντ, Αλραουαμπντέχ, Αμπουταχά, Αλρασντάν (76΄ Τζαμούς), Αλί Ολουάν (90΄ Αμπουζραΐκ), Φακουρί (46΄ Αλμαρντί), Αλί Αζαϊζέχ (46΄ Αλταμαρί).

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Σένεσι, Ταλιαφίκο, Οταμέντι, Παρέδες, Λο Σέλσο (60΄ Αλμάντα), Παλάσιος, Άλβαρες (82΄ Λόπες), Σιμεόνε (71΄ Μπάρκο), Πας (60΄ Μακ Άλιστερ), Λαουτάρο Μαρτίνες (60΄ Μέσι).

Πανηγυρική πρόκριση με ανατροπή για το Κονγκό

Με «χρυσούς» σκόρερ τους Βισά (68’ πέν., 90’+1’) και Μαγιελέ (78’) η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό νίκησε το Ουζμπεκιστάν 3-1 -με ανατροπή- στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026, τερμάτισε στην 3η θέση του 11ου ομίλου και πανηγύρισε την πρόκρισή της στη φάση των «32» ως μία απ’ τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων.

Στο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα η ομάδα του Φάμπιο Καναβάρο άνοιξε το σκορ στο 10’ με το υπέροχο γκολ του Σομουρόντοβ ο οποίος πέρασε την μπάλα με «λόμπα» πάνω απ’ τον τερματοφύλακα κι έκανε το 1-0.

Στο 18’ ακυρώθηκε γκολ του Εμπουκού για επιθετικό φάουλ στην εκκίνηση της φάσης, για να έρθει το γκολ της ισοφάρισης για τους Κονγκολέζους στο 68’ με το πέναλτι του Βισά. Το Κονγκό πίεσε ακόμη περισσότερο για το γκολ της νίκης κι εντέλει δικαιώθηκε στο φινάλε χάρις στα τέρματα του Μαγιελέ και του Βισά, που έστειλαν την ομάδα τους στους «32» του Μουντιάλ 2026, σε μία ιστορική στιγμή για τους Αφρικανούς.

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Κίτρινες: 21’ Σαντίκι, 45’+5’ Εμπουκού, 62’ Μουτουσαμί – 43’ Κουσάνοβ, 48’ Νασρουλάεβ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΟΝΓΚΟ (Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Φαν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού (83’ Καγιεμπέ), Εμπουκού (72’ Ελία), Μουτουσάμι (72’ Μουκάου), Σαντίκι, Σιπενγκά (72’ Μπονγκοντά), Μπακαμπού (51’ Μαγιελέ), Βισά.

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (Φάμπιο Καναβάρο): Νεμάτοβ, Κουσάνοβ, Αλιγιόνοβ, Ασουρμάτοβ, Νασρουλάεβ, Ουρόζοβ, Μοζγκοβόι (82’ Ισκαντέροβ), Σουκούροβ (59’ Καμρομπέκοβ), Καμντάμοβ (59’ Γκάνιεβ), Φαγζουλάεβ (73’ Ουρούνοβ), Σομουρόντοβ.

Ισόπαλο το… θρίλερ της Αλγερίας με την Αυστρία, πέρασαν αμφότερες στους «32»

Αλγερία και Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 στο Κάνσας Σίτι, σε αναμέτρηση για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 10ου ομίλου του Μουντιάλ. Χάρη σε αυτή την ισοπαλία, οι δύο ομάδες έφτασαν τους τέσσερις βαθμούς στο γκρουπ, με αποτέλεσμα να πάρουν αμφότερες το «εισιτήριο» για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί η Αλγερία θα αναμετρηθεί με την Ελβετία στο Βανκούβερ (3/7, 06:00), ενώ η Αυστρία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο Λος Άντζελες (2/7, 22:00). Η Αυστρία «άνοιξε» το σκορ στο 28΄ με τον Αρναούτοβιτς, για να ισοφαρίσει ο Μπελγκαλί στο 45ο λεπτό. Οι Ευρωπαίοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ με τον Ζάμπιτσερ στο 55΄, αλλά ο Μαχρέζ ισοφάρισε για την Αλγερία στο 60΄. Το φινάλε του ματς ήταν… ακατάλληλο για καρδιακούς, καθώς η Αλγερία προηγήθηκε 3-2 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με το δεύτερο τέρμα του Μαχρέζ, ωστόσο η Αυστρία δεν παρέδωσε τα όπλα και «βρήκε» το γκολ της ισοφάρισης (3-3) στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Κάλατζιτς, με αποτέλεσμα να προκριθούν και οι δύο ομάδες στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Διαιτητής: Ιλγκίζ Ταντάσεφ (Ουζμπεκιστάν)

Κίτρινες : Αρναούτοβιτς

Κόκκινη: – Οι συνθέσεις: ΑΛΓΕΡΙΑ (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Μπενμπότ, Μαντί, Χατζάμ (71΄ Αΐτ-Νουρί), Μπελγκαλί (71΄ Τσεργκί), Μπενσεμπαϊνί, Αουάρ (90΄+4΄ Γκετζεμίς), Τσαϊμπί, Μπενταλέμπ, Μάζα, Μαχρέζ, Γκουιρί (71΄ Μπελαΐντ), ΑΥΣΤΡΙΑ (Ραλφ Ράνγκνικ): Αλεξάντερ Σλάγκερ, Πος, Αλάμπα (62΄ Ντάνσο), Λίνχαρτ, Εμβένε (90΄+5΄ Κάλατζιτς), Ξάφερ Σλάγκερ (46΄ Γκρίλιτς), Ζάιβαλντ, Ζάμπιτσερ, Σμιντ (46΄ Βάνερ), Λάιμερ, Αρναούτοβιτς (46΄ Γκρέγκοριτς).

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ