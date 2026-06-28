Ασανσέρ: Λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής – Τα τσουχτερά πρόστιμα που προβλέπονται

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Λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, καθώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αποκλείει το ενδεχόμενο νέας παράτασης. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία εξέπνευσε στις 30 Νοεμβρίου, πριν δοθεί η τρέχουσα επτάμηνη παράταση.

Η διαδικασία της δήλωσης ολοκληρώνεται απλά και γρήγορα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν τα ασανσέρ έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρώο.

Τα πρόστιμα

Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα:

1.000 ευρώ για κτήρια κατοικίας

2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης

5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό

Ο αριθμός απογραφής καθίσταται πλέον το κεντρικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και η εγκυρότητά του θα πρέπει να πιστοποιείται από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη. Στην πράξη, η έλλειψη απογραφής συνεπάγεται την αδυναμία νόμιμης συντήρησης του ασανσέρ.

Παράλληλα, αμέσως μετά την παρέλευση της 30ής Ιουνίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς πρόκειται να προχωρήσει σε αυστηρούς και εντατικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.