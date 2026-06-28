Ανοίγει η πλατφόρμα για τις προσλήψεις νοσηλευτών στα Νοσοκομεία όλης της χώρας – Τι ανακοίνωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους

Ανοίγει άμεσα η πλατφόρμα για τις προσλήψεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού σε όλη τη χώρα, όπως τουλάχιστον υποστήριξε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο EΡΤNews.

Αφού υπενθύμισε πως έχει υλοποιηθεί η ένταξη νοσηλευτών σε Βαρέα και Ανθυγιεινά, ανακοίνωσε πως ανοίγει «άμεσα» η πλατφόρμα και πως: «Καλό είναι όποιος ενδιαφέρεται από το νοσηλευτικό προσωπικό να βάλει χαρτιά για να ενταχθεί».

Κατά τα υπόλοιπα ο Μ. Θεμιστοκλέους εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του ΕΣΥ, αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων.

Ανέφερε επίσης πως η πρόσφατη προκήρυξη για την κάλυψη 1.131 θέσεων γιατρών, είχε σημαντικά αποτελέσματα. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν, σύμφωνα με όσα είπε, ξεπεράσαν τις 2.000 και για πρώτη φορά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για περιοχές που μέχρι τώρα ήταν «άγονες» ενδιαφέροντος για τους γιατρούς.

«Βλέπουμε περιοχές που πάντα είχαν άγονες θέσεις, αυτή τη στιγμή να έχουν υποψηφίους. Στην Καβάλα, στην Κοζάνη, στη Νάξο και σε άλλα νησιά υπάρχει μια εικόνα πολύ βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας και απέδωσε το ενδιαφέρον στα οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα τα οποία θεσπίστηκαν για τους γιατρούς.

Σε ορισμένες ειδικότητες, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε, το πρόσθετο οικονομικό κίνητρο φτάνει έως και 800 ευρώ μηνιαίως, ενώ στα απομακρυσμένα νησιά εφαρμόζεται και η δωρεά του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου, που προβλέπει αφορολόγητο επιμίσθιο 1.500 ευρώ. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει εξασφαλιστεί στέγαση για μεγάλο αριθμό υγειονομικών.