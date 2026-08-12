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Θεσσαλονίκη: ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο με τη στιγμή που ο 59χρονος βάζει φωτιά σε χόρτα στη Σίνδο – Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Ο 59χρονος, ο οποίος προκάλεσε έξι διαδοχικές πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις έξω από τη Σίνδο Θεσσαλονίκης, συνελήφθη μετά από κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος. Του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή (14/8). Βίντεο ντοκουμέντο τον δείχνει να βάζει φωτιά, ενώ φέρεται να ζήτησε συγνώμη, δηλώνοντας ότι «ξέδινε επειδή ήταν πιεσμένος».

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Εμπρηστής Σίνδου - Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή, που ο 59χρονος, ο οποίος προκάλεσε έξι διαδοχικές πυρκαγιές έξω από τη Σίνδο Θεσσαλονίκης, βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα.
  • Ο συλληφθείς οδηγήθηκε την Τετάρτη (12/8) στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή (14/8).
  • Στην πρώτη του αιτιολογία στην Πυροσβεστική είπε ότι «ξέδινε επειδή ήταν πιεσμένος», ενώ οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται σε πολλές ακόμα πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή, που ο 59χρονος, ο οποίος προκάλεσε μέσα σε λίγες ημέρες έξι διαδοχικές πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις έξω από τη Σίνδο Θεσσαλονίκης, βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 59χρονος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στη Σίνδο

Ο 59χρονος συνελήφθη έπειτα από κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από τις φωτιές, που κατηγορείται ότι προκάλεσε, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Χθες, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμα εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Δείτε το βίντεο:

Η δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και η προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε την Τετάρτη (12/8) στον αρμόδιο εισαγγελέα o οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση με κίνδυνο σε ξένα πράγματα και άνθρωπο, και έπειτα στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή (14/8).

Βγαίνοντας από τα δικαστήρια ο 59χρονος ακούγεται να ζητά συγγνώμη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην πρώτη του αιτιολογία στην Πυροσβεστική είπε ότι με αυτόν τον τρόπο «ξέδινε επειδή ήταν πιεσμένος» και δεν έδωσε κάποια άλλη εξήγηση. Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να διερευνούν το ενδεχόμενο ο 59χρονος να εμπλέκεται σε πολλές ακόμα πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δέλτα.

 

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