Ηράκλειο: Πατέρας ξυλοφόρτωσε οδηγό ύστερα από σύγκρουση με το μοτοποδήλατο του 13χρονου γιου του – Δύο συλλήψεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, στην επαρχιακή οδό Αγίας Βαρβάρας – Αγίου Μύρωνα στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν ένας 55χρονος με έναν 13χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 55χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, συγκρούστηκε με το μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 13χρονος, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά.

Μετά το τροχαίο, στο σημείο έφτασε ο 36χρονος πατέρας του ανήλικου, ο οποίος ξυλοφόρτωσε και απείλησε τον 55χρονο οδηγό του αυτοκινήτου. Εκείνος με τη σειρά του, κάλεσε την Αστυνομία και κατέθεσε μήνυση εναντίον του πατέρα.

Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ο μεν 36χρονος για πρόκληση σωματικής βλάβης και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, και ο δε 55χρονος, για επικίνδυνη οδήγηση.