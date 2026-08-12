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Θεσπρωτία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα – Σηκώθηκαν και 3 εναέρια μέσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Λουτρόπυργο Αττικής – Μήνυμα 112 για εκκένωση 3 περιοχών, διακοπή κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική

Μια φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8) στον Λουτρόπυργο, στη Νέα Πέραμο, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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φωτιά Λουτρόπυργος
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Λουτρόπυργος, στη Νέα Πέραμο.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.
  • Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8) στην περιοχή Λουτρόπυργος, στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα μέσω του 112 για εκκένωση τριών περιοχών.

Το μήνυμα του 112

Με το μήνυμα ενημερώνονται οι κάτοικοι των περιοχών Τόλκα, Νεράκι και Λουτρόπυργος να απομακρυνθούν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς τη Νέα Πέραμο.

φωτιά Λουτρόπυργος
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 64 πυροσβέστες με 21 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Όπως επισημαίνουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Διακοπή κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική Αθηνών-Κορίνθου

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω της φωτιάς που μαίνεται στον Λουτρόπυργο, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος του οικισμού Νεράκι.

 

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