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Πάτρα: Έκρηξη υγραερίου σε σπίτι την ώρα που η ένοικος μαγείρευε – Στις φλόγες τυλίχτηκε η κουζίνα – ΦΩΤΟ

Στην Πάτρα, το πρωί της Τετάρτης, σημειώθηκε έκρηξη φιάλης υγραερίου σε σπίτι στην οδό Πέλοπος, στην περιοχή της Εγλυκάδας, την ώρα που η ένοικος μαγείρευε. Η κουζίνα τυλίχτηκε στις φλόγες μετά τη μικρής έκτασης έκρηξη, ωστόσο η γυναίκα πρόλαβε να βγει έγκαιρα από την κατοικία χωρίς να τραυματιστεί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης (12/8) στην Πάτρα, όταν εξερράγη φιάλη υγραερίου σε σπίτι στην οδό Πέλοπος, στην περιοχή της Εγλυκάδας.
  • Η ένοικος του σπιτιού μαγείρευε, όταν διαπίστωσε ότι υπάρχει διαρροή υγραερίου. Μετά την μικρής έκτασης έκρηξη, η κουζίνα τυλίχτηκε στις φλόγες.
  • Ευτυχώς, η γυναίκα πρόλαβε και βγήκε έγκαιρα από την κατοικία, χωρίς να τραυματιστεί. Προκλήθηκαν ζημιές στον χώρο της κουζίνας του σπιτιού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης (12/8) στην Πάτρα, όταν εξερράγη φιάλη υγραερίου σε σπίτι στην οδό Πέλοπος, στην περιοχή της Εγλυκάδας.

Η ένοικος του σπιτιού μαγείρευε, όταν διαπίστωσε ότι υπάρχει διαρροή υγραερίου. Μετά την μικρής έκτασης έκρηξη, η κουζίνα τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ευτυχώς, η γυναίκα πρόλαβε και βγήκε έγκαιρα από την κατοικία, χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδει το tempo24news, προκλήθηκαν ζημιές στον χώρο της κουζίνας του σπιτιού.

Δείτε τις φωτογραφίες:

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