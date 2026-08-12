Μαύρη Θάλασσα: Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με πυραύλους και drones στο Νοβοροσίσκ – «Μοναδική επιχείρηση», λέει ο Ζελένσκι

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Σε δραματική κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μαύρη Θάλασσα προχώρησε το Κίεβο, εξαπολύοντας μια από τις πλέον σύνθετες και εκτεταμένες νυχτερινές επιθέσεις κατά της κύριας ρωσικής ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ, σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

«Μοναδική επιχείρηση» στο Νοβοροσίσκ

Ουκρανικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι κρουζ Neptune, αεριωθούμενα εναέρια drones Palianytsia και θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη σφυροκόπησαν μία από τις σημαντικότερες ρωσικές ναυτικές βάσεις στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, σε μια «μοναδική» νυχτερινή επιχείρηση, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Last night, Ukraine’s Defense Forces carried out a unique operation targeting the naval base in Novorossiysk – the last major stronghold of the Russian fleet in the Black Sea, more than 300 kilometers from the front line. Our Palianytsia jet-powered drones, Neptune missiles, and… pic.twitter.com/kVg9DDBasN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2026



Ο στρατός της Ουκρανίας «πραγματοποίησε μια μοναδική επιχείρηση με στόχο τη ναυτική βάση στο Νοβοροσίσκ — το τελευταίο μεγάλο προπύργιο του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ο κατοχικός στόλος και όλη η υποδομή που τον υποστηρίζει δεν θα είναι ασφαλείς όσο συνεχίζεται η ρωσική επιθετικότητα», δήλωσε επίσης.

⚡️ Ukrainian drones struck the port of Novorossiysk and a grain terminal in southern Russia, causing significant damage. One of the facility’s overpasses reportedly collapsed following the attack. Russia uses the port of Novorossiysk to export grain taken from Russian-occupied… pic.twitter.com/DkckQAFrt0 — Denys from Ukraine (@GlushkoDenys) August 12, 2026



Το πλήγμα στόχευσε συστήματα αεράμυνας, προβλήτες και άλλες λιμενικές υποδομές στην πόλη της περιφέρειας Κρασνοντάρ, πρόσθεσε ο ίδιος.

Last night, Ukraine’s Defense Forces carried out a unique operation targeting the naval base in Novorossiysk – the last major stronghold of the Russian fleet in the Black Sea, more than 300 kilometers from the front line. Palianytsia jet-powered drones, Neptune missiles, and… pic.twitter.com/xxz44hs1Xv — Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) August 12, 2026



Τα εξελιγμένα drones που έχει αναπτύξει το Κίεβο από τότε που η Ρωσία εισέβαλε πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια έχουν βάλει επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών και πετρελαιοφόρων.

Και τις δύο χώρες βρέχουν τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας.

Ο μη επανδρωμένος στόλος της Ουκρανίας έχει καταφέρει να περιορίσει τις κινήσεις του κάποτε κυρίαρχου ρωσικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, σε ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της χώρας στον πόλεμο.

Απολογισμός και ζημιές

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντρατίεφ, δήλωσε ότι εκατοντάδες ουκρανικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Νοβοροσίσκ, την Ανάπα, το Γκελεντζίκ και την περιοχή Τεμριούκ.

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοίνωσε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε περισσότερα από 500 ουκρανικά drones.

Στο Νοβοροσίσκ, ένα 8χρονο παιδί έχασε τη ζωή του από την επίθεση, ενώ ένα άτομο που τραυματίστηκε όταν το σπίτι του στην περιοχή Τεμριούκ επλήγη, υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Κοντρατίεφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι άλλα 12 άτομα στην περιφέρεια τραυματίστηκαν.

Συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν στην περιοχή τεσσάρων βιομηχανικών εργοστασίων και 21 κτιρίων κατοικιών, σύμφωνα με τον Κοντρατίεφ, αλλά οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τυχόν ζημιές.

Πλήγματα στην Κριμαία

Στην προσαρτημένη Κριμαία, η αεράμυνα κατέρριψε 115 ουκρανικά drones πάνω από τη Σεβαστούπολη κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της πόλης, Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, προσθέτοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε 10 πολυκατοικίες και 25 ιδιωτικές κατοικίες.

Σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης Crimean Wind, δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν δύο ενεργές εστίες φωτιάς κοντά στην Μπαλακλάβα, καθώς και μία ακόμη σε ρωσική στρατιωτική συνοριακή εγκατάσταση στη βόρεια Κριμαία.

Η Crimean Wind ανέφερε ότι οι δορυφορικές λήψεις έδειξαν δύο μεγάλες πυρκαγιές νότια της Σεβαστούπολης:

Η μία εστία εντοπίστηκε κοντά σε συγκοινωνιακό κόμβο πλησίον του χωριού Περβομάισκε , στο σημείο όπου μια γέφυρα διασχίζει σιδηροδρομική γραμμή.

, στο σημείο όπου μια γέφυρα διασχίζει σιδηροδρομική γραμμή. Η δεύτερη φωτιά καταγράφηκε κοντά στην παραλία Βασίλι.



Επιπλέον, οι δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν και μια τρίτη τοποθεσία στην περιοχή Ινζίρ, όπου η πυρκαγιά είχε ήδη κατασβεστεί έπειτα από προγενέστερο περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια ομάδα παρακολούθησης.

Παράλληλα, ξεχωριστή εστία φωτιάς εντοπίστηκε σε ρωσική στρατιωτική συνοριακή εγκατάσταση στο χωριό Ρίσοβε, στη βόρεια Κριμαία.

Ο πετρελαϊκός κόμβος και οι αμερικανικές ανησυχίες

Το Νοβοροσίσκ φιλοξενεί επίσης έναν βασικό διεθνή τερματικό σταθμό πετρελαίου. Το συγκρότημα μεταφόρτωσης πετρελαίου Γκρουσόβαγια κοντά στο Νοβοροσίσκ είναι ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους μεταφόρτωσης πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στη νότια Ρωσία.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις επιθέσεις της Ουκρανίας στο Νοβοροσίσκ, αναφέροντας ότι έχουν επηρεάσει τα αμερικανικά πετρελαϊκά συμφέροντα στο Καζακστάν.

Η Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας (CPC) λειτουργεί έναν αγωγό από τις ακτές της Κασπίας στο βορειοδυτικό Καζακστάν έως το Νοβοροσίσκ.

Ο αγωγός διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αργού πετρελαίου από τρία μεγάλα κοιτάσματα του Καζακστάν, στα οποία μεγάλες αμερικανικές εταιρείες ενέργειας, όπως η Chevron και η ExxonMobil, κατέχουν μερίδια.

Πληροφορίες για νέα ρωσική επιστράτευση

Παρά την αργή και πολύνεκρη προέλαση του ρωσικού στρατού στο πεδίο της μάχης και τις αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη διευθέτησης, Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο.

Ο Πούτιν σχεδιάζει «μια πρόσθετη ταχεία επιστράτευση αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων Ρώσων μέχρι το τέλος του έτους», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά την Τρίτη, επικαλούμενος αναφορές των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

If Putin wants war so badly that he has now resorted to yet another political manipulation with his sham elections, to the point that he was afraid to allow even a single party that said at least something about the need for peace on the ballot – and removed the Yabloko party –… pic.twitter.com/WmRQtramNv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2026

Με πληροφορίες από: Associated Press, Kyiv Indepedent, Kyiv Post