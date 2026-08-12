FT: Η Ουκρανία ανέστειλε τα πλήγματα σε τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα – Η παρέμβαση Βανς και η τακτική υποχώρηση του Κιέβου

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Σε τακτική υποχώρηση υποχρεώθηκε το Κίεβο όσον αφορά τα πλήγματα με drones εναντίον δεξαμενόπλοιων στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, ενδίδοντας στις αμερικανικές πιέσεις για την προστασία των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου και των συμφερόντων των ΗΠΑ.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τους Financial Times, ελήφθη καθώς η ουκρανική πλευρά προσπαθεί να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους με την Ουάσινγκτον, επιδιώκοντας την εξασφάλιση κρίσιμων συστημάτων αεράμυνας Patriot ενόψει του χειμώνα.

Παρέμβαση Βανς

Η Ουκρανία ανέστειλε την εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούν ένα κρίσιμο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, έπειτα από αίτημα που υπέβαλε στα τέλη του περασμένου μήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι Financial Times.

Η Ουάσινγκτον ανησύχησε έντονα για το γεγονός ότι η Ουκρανία αποσταθεροποιούσε περαιτέρω τις αγορές πετρελαίου και ζημίωνε αμερικανικές εταιρείες, βάζοντας στο στόχαστρο δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο από το Καζακστάν προς έναν τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας του Αγωγού της Κασπίας (CPC) στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Ο Βανς ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 31 Ιουλίου, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι και άλλα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Έκτοτε, η Ουκρανία δεν έχει πλήξει δεξαμενόπλοια κοντά στον τερματικό σταθμό της CPC, σύμφωνα με τους αξιωματούχους και αναλύσεις δεδομένων από τους FT.

Όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι, η Ουκρανία συμφώνησε να μην βάζει στο στόχαστρο τις υποδομές της CPC ή μη ρωσικά πλοία, εφόσον αυτά δεν υπόκεινται σε ουκρανικές κυρώσεις και δεν μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο ή άλλο ρωσικό φορτίο.

«Ακούμε πολύ προσεκτικά τους Αμερικανούς εταίρους μας», δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το Κίεβο έχει δημιουργήσει σχετικούς «μηχανισμούς» σε απάντηση στο αμερικανικό αίτημα.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η CPC αποτελούσε «τακτικό μέρος της συζήτησης με τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Καζακστάν».

Αμερικανικά ενεργειακά συμφέροντα

Οι αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί Chevron και ExxonMobil κατέχουν μερίδια στην CPC, η οποία αποτελεί την κύρια οδό εξαγωγής πετρελαίου του Καζακστάν, καθώς και στις πετρελαιοπηγές του δυτικού Καζακστάν που την τροφοδοτούν.

Η Chevron κατέχει το 50% του Tengiz, του μεγαλύτερου κοιτάσματος της χώρας, ενώ η Exxon κατέχει το 25%.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει την Ουκρανία να σταματήσει να στοχεύει μη ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και υποδομές της CPC.

«Η κυβέρνηση θεωρεί την CPC ζωτικό αγωγό μεταφοράς ενέργειας προέλευσης Καζακστάν προς τις ευρωπαϊκές αγορές, ο οποίος λειτουργεί ως εναλλακτική λύση έναντι των ρωσικών ενεργειακών προμηθειών», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «επιβεβαίωσαν εκ νέου» τη δέσμευση του Κιέβου να απέχει από τη στοχοποίηση υποδομών της CPC και μη ρωσικών πλοίων με κατεύθυνση τον τερματικό σταθμό του αγωγού στο Νοβοροσίσκ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπόκεινται σε ουκρανικές κυρώσεις.

Το γραφείο του Βανς, το γραφείο του Ζελένσκι και το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό, ενώ η CPC, η Chevron και η Exxon αρνήθηκαν να προβούν σε σχόλια, σημειώνουν οι FT.

Οι Patriot και η τακτική του Κιέβου

Ο Βανς υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές, και ώρες-ώρες αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στον χειρισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τη διοίκηση Τραμπ, επιπλήττοντας χαρακτηριστικά τον Ζελένσκι κατά την πρώτη τους συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο του 2025.

Νωρίτερα φέτος, ο Βανς δήλωσε ότι η διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο ήταν «ένα από τα πράγματα για τα οποία είμαι πιο υπερήφανος που κάναμε ως διοίκηση».

Πηγή που γνωρίζει τις θέσεις της Ουκρανίας ανέφερε ότι το Κίεβο συμφώνησε στο αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ επειδή επιδιώκει την εξασφάλιση αμερικανικής άδειας για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Παράλληλα, ελπίζει να αγοράσει αρκετές εκατοντάδες από αυτούς πριν από τον χειμώνα, όταν η Ρωσία αναμένεται να εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις της σε κρίσιμες υποδομές.

Ο Ζελένσκι τόνισε στον Βανς κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας της 31ης Ιουλίου ότι οι Patriot και η αεράμυνα αποτελούν την «απόλυτη προτεραιότητα» του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ουκρανού Προέδρου.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία έχει επιταχύνει την εκστρατεία της εναντίον άλλων ρωσικών ενεργειακών υποδομών, πλήττοντας αυτόν τον μήνα τρία διυλιστήρια βαθιά στο εσωτερικό της χώρας.

Τα πλήγματα αυτά έθεσαν εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος της διυλιστικής ικανότητας της Ρωσίας, αναγκάζοντάς την να αναστείλει τις εξαγωγές καυσίμων και ασκώντας πιέσεις στις παγκόσμιες τιμές του ντίζελ και της βενζίνης.