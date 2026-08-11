Ζελένσκι: «Η Ρωσία χτύπησε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους» – Η Μόσχα κλιμακώνει, η Δύση στερεύει από Patriot

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Σφοδρή αεροπορική επίθεση με συνδυασμό υπερηχητικών, καθοδηγούμενων και βορειοκορεατικών πυραύλων εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον ουκρανικών πόλεων, προκαλώντας πολύνεκρο πλήγμα στη Ζαπορίζια.

Την ίδια ώρα, το Κίεβο προειδοποιεί πως η Μόσχα κλιμακώνει τον πόλεμο με τη συνδρομή της Πιονγιάνγκ.

Πολύνεκρο χτύπημα στη Ζαπορίζια

Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Emergency response efforts have been ongoing since last night to deal with the aftermath of the Russian strike on Zaporizhzhia. The city was struck with North Korean ballistic missiles, Zircons, and guided aerial bombs. It was a vicious attack, calculated to inflict maximum… pic.twitter.com/6Bj3KpdYVQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2026



Η ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 19 στη Ζαπορίζια, δήλωσε η δήμαρχος της πόλης, Ρεχίνα Χάρτσενκο. Τέσσερις πολυκατοικίες και αρκετά μη οικιστικά κτίρια υπέστησαν ζημιές στη νοτιοανατολική πόλη, έγραψε η Χάρτσενκο στο κανάλι της στο Telegram.



Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η πόλη επλήγη με βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους Zircon και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Σε ανάρτησή του στο X, ο ίδιος έγραψε: «Ήταν μια βίαιη επίθεση, σχεδιασμένη ώστε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά ειδικά στις υποδομές των πολιτών».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχουν εμβαθύνει τους δεσμούς τους από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος του Κρεμλίνου κατά της Ουκρανίας, σημειώνει το Politico.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Πεκίνο, ο Κιμ δεσμεύτηκε να κάνει «ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη Ρωσία».

Επιθέσεις στο Κίεβο

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης επιθέσεις σε νοσοκομείο και επιχειρήσεις στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τουλάχιστον έναν τραυματία. Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους αργά τη Δευτέρα να καταφύγουν σε καταφύγια.

Η Μόσχα επιτέθηκε επίσης σε υποσταθμούς στη Χερσώνα και το Χάρκοβο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Επιπλέον επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιφέρειες του Ντονέτσκ, του Ντνίπρο και του Μικολάιφ.

«Κάθε βήμα που κάνει η Ρωσία -η αύξηση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, η εισαγωγή βορειοκορεατικού εξοπλισμού, η προετοιμασία για επιστράτευση- όλα αυτά δείχνουν ότι η Μόσχα προετοιμάζεται όχι για ειρήνη, αλλά για κλιμάκωση», έγραψε ο Ζελένσκι.

Ελλείψεις στην ευρωπαϊκή αεράμυνα

Η Ρωσία έχει εντείνει τις πυραυλικές της επιθέσεις αυτό το καλοκαίρι, με τον Ζελένσκι να παροτρύνει τους Δυτικούς συμμάχους να βοηθήσουν το Κίεβο να ενισχύσει την αεράμυνά του και να ασκήσουν πιέσεις μέσω κυρώσεων στις εταιρείες που τροφοδοτούν τον πόλεμο της Μόσχας.

«Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία εκτοξεύει περισσότερους πυραύλους εναντίον μας σε μία εβδομάδα από όσους λαμβάνουμε από τους εταίρους μας σε διάστημα μηνών», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχάηλο Φέντοροφ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, τον Ιούλιο η ουκρανική αεράμυνα αναχαίτισε μόλις 29 από τους 195 ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ άλλοι 40 απέτυχαν να φτάσουν στους στόχους τους.

Ωστόσο, η Ευρώπη ξεμένει από πυραύλους αναχαίτισης Patriot για την κατάρριψη των ρωσικών πυραύλων, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους της Γηραιάς ηπείρου, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν έχει εξαντλήσει τα αποθέματα των ΗΠΑ.

Η Γερμανία, εκ των κορυφαίων δωρητών στρατιωτικής βοήθειας, έχει ήδη μεταφέρει συστήματα Patriot και πυραύλους στην Ουκρανία, αλλά πλέον οφείλει να ισορροπήσει ανάμεσα στις επείγουσες ανάγκες του Κιέβου και τα ελάχιστα αποθέματα που απαιτούνται για την προστασία της ίδιας της χώρας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο ΝΑΤΟ, γράφει το Politico.

Η έλλειψη αφορά κυρίως τους πυραύλους Patriot PAC-3 και PAC-2, οι οποίοι αποτελούν από τις λίγες αποτελεσματικές άμυνες της Ουκρανίας απέναντι στους ταχύτατους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Η χώρα αναπτύσσει με ταχείς ρυθμούς τον εγχώριο αναχαιτιστή Freyja, ωστόσο το αντιβαλλιστικό σύστημα απαιτεί ακόμη επενδύσεις, μηχανικές εργασίες και δοκιμές.

Η εξάρτηση από τους Patriot καθιστά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κομβικό παράγοντα για το Κίεβο, καθώς οι περισσότεροι αναχαιτιστές PAC-3 παράγονται στην Αμερική.

Αν και ο Τραμπ άφησε ελπίδες στη Σύνοδο της Άγκυρας, αναφέροντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να παράγει πυραύλους Patriot κατόπιν αδείας, ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, ξεκαθάρισε στο Fox Business ότι «Μια μακροπρόθεσμη συμφωνία παραγωγής δεν θα συναφθεί πριν από αυτόν τον χειμώνα».

Ουκρανικά αντίποινα

Η Ουκρανία, εντωμεταξύ, ανταπέδωσε, βάζοντας στο στόχαστρο ρωσικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου και κτιρίων που ανήκουν στον γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Τρίτη ότι δύο αποθήκες της Wildberries στην περιφέρεια Βορόνεζ, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από επιθέσεις με drones, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος.