Ζάκυνθος: Φωτιά στην περιοχή Βολίμες – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες της Ζακύνθου, κινητοποιώντας άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεσή της. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα, εθελοντές και 6 εναέρια μέσα, με την υποστήριξη υδροφόρων ΟΤΑ.

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φωτιά Ζάκυνθος
imerazante.gr
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες, στη Ζάκυνθο.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και εθελοντές.
  • Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, με συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά στον οικισμό Ελιές, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν απειλείται.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε το 112

Λόγω της φωτιάς εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

 

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