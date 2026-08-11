Ζάκυνθος: Φωτιά στην περιοχή Βολίμες – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες, στη Ζάκυνθο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά στον οικισμό Ελιές, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν απειλείται.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Ήχησε το 112
Λόγω της φωτιάς εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ελιές της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026