Ζάκυνθος: Φωτιά στην περιοχή Βολίμες – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα, ήχησε το 112

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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά στον οικισμό Ελιές, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν απειλείται.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε το 112

Λόγω της φωτιάς εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.