Κιμ Καρντάσιαν: Έπεσε θύμα διάρρηξης – Άντρας εισέβαλε στην έπαυλή της

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Μπορεί το Hidden Hills να είναι μια από τις πιο ακριβές και καλύτερα φυλασσόμενες περιοχές στο Λος Άντζελες, με πανάκριβες επαύλεις που συχνά είναι απροσπέλαστες και θυμίζουν «φρούρια», αυτό όμως δεν εμπόδισε έναν διαρρήκτη να μπει στην βίλα της Κιμ Καρντάσιαν.

Συγκεκριμένα η Κιμ, έπεσε θύμα διάρρηξης όταν το απόγευμα της Κυριακής (9/8) ένας 27χρονος άνδρας μπήκε στην έπαυλή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΤΜΖ, ο άνδρας μπήκε στο σπίτι παραβιάζοντας μία πόρτα και άρχισε να παίρνει αντικείμενα.

Μέλος της ασφάλειας τον εντόπισε και τον είδε να τα μεταφέρει σε ένα όχημα.

Στη συνέχεια, φέρεται να πήρε και το αυτοκίνητο ενός μέλους του προσωπικού της Κιμ Καρντάσιαν και να έφυγε από την περιοχή.

Συνελήφθη ο δράστης

Ο φρουρός ειδοποίησε την αστυνομία και ο 27χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με το ABC7, πρόκειται για τον Τρέι Μέντελ, ο οποίος κρατείται ως ύποπτος για διάρρηξη.

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ οι αρχές δεν εντόπισαν όπλο πάνω στον συλληφθέντα.