Κιμ Καρντάσιαν: Έπεσε θύμα διάρρηξης – Άντρας εισέβαλε στην έπαυλή της

Η Κιμ Καρντάσιαν έπεσε θύμα διάρρηξης στην έπαυλή της στο Hidden Hills, μια περιοχή υψηλής ασφάλειας στο Λος Άντζελες. Ένας 27χρονος άνδρας εισέβαλε στο σπίτι, αφαίρεσε αντικείμενα και διέφυγε με όχημα μέλους του προσωπικού, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα από την αστυνομία. 

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Lifestyle

Η Κιμ Καρντάσιαν
Πηγή: Instagram/Kim Kardasian
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κιμ Καρντάσιαν έπεσε θύμα διάρρηξης όταν ένας 27χρονος άνδρας μπήκε στην έπαυλή της.
  • Ο διαρρήκτης μπήκε στο σπίτι παραβιάζοντας μία πόρτα, άρχισε να παίρνει αντικείμενα και στη συνέχεια διέφυγε με το αυτοκίνητο μέλους του προσωπικού της.
  • Ο φρουρός ειδοποίησε την αστυνομία και ο 27χρονος, που φέρεται να είναι ο Τρέι Μέντελ, συνελήφθη λίγο αργότερα.

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Μπορεί το Hidden Hills να είναι μια από τις πιο ακριβές και καλύτερα φυλασσόμενες περιοχές στο Λος Άντζελες, με πανάκριβες επαύλεις που συχνά είναι απροσπέλαστες και θυμίζουν «φρούρια», αυτό όμως δεν εμπόδισε έναν διαρρήκτη να μπει στην βίλα της Κιμ Καρντάσιαν.

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Συγκεκριμένα η Κιμ, έπεσε θύμα διάρρηξης όταν το απόγευμα της Κυριακής (9/8) ένας 27χρονος άνδρας μπήκε στην έπαυλή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΤΜΖ, ο άνδρας μπήκε στο σπίτι παραβιάζοντας μία πόρτα και άρχισε να παίρνει αντικείμενα.

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Μέλος της ασφάλειας τον εντόπισε και τον είδε να τα μεταφέρει σε ένα όχημα.

Στη συνέχεια, φέρεται να πήρε και το αυτοκίνητο ενός μέλους του προσωπικού της Κιμ Καρντάσιαν και να έφυγε από την περιοχή.

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Συνελήφθη ο δράστης

Ο φρουρός ειδοποίησε την αστυνομία και ο 27χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με το ABC7, πρόκειται για τον Τρέι Μέντελ, ο οποίος κρατείται ως ύποπτος για διάρρηξη.

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ οι αρχές δεν εντόπισαν όπλο πάνω στον συλληφθέντα.

 

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