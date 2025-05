Κιμ Καρντάσιαν: Με δάκρυα στα μάτια κατέθεσε στη δίκη για τη ληστεία του 2016 στο Παρίσι – «Ήμουν σίγουρη ότι θα με βίαζαν» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με δάκρυα στα μάτια, η Κιμ Καρντάσιαν κατέθεσε την Τρίτη (13/5) στη δίκη για την πολύκροτη υπόθεση της κλοπής κοσμημάτων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από τη «Συμμορία των Παππούδων». «Νόμιζα ότι θα με βιάσουν και θα με σκοτώσουν», αποκάλυψε η γνωστή τηλεπερσόνα περιγράφοντας τι συνέβη το 2016, όταν κι έπεσε θύμα μιας συμμορίας ηλικιωμένων ανδρών που εισέβαλαν στο δωμάτιο του πολυτελούς ξενοδοχείου που διέμενε τότε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.

«Ήμουν σίγουρη ότι αυτή ήταν η στιγμή που θα με βίαζαν», είπε στο δικαστήριο του Παρισιού αναφερόμενη στον ληστή που φέρεται να την απείλησε και στη συνέχεια να την πέταξε στο κρεβάτι. «Πίστευα οπωσδήποτε ότι θα πέθαινα».

Kim Kardashian arrives at the Paris courthouse to testify in her 2016 robbery trial. https://t.co/Zcl2MLnOPr pic.twitter.com/YlDorGLjcd

— Louis Pisano (@LouisPisano) May 13, 2025