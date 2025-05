Met Gala 2025: Έξαλλη η Κιμ Καρντάσιαν – Της πάτησαν το φόρεμα – Βίντεο

Στο Met Gala του 2025, εκεί όπου η μόδα συνάντησε τη Μαύρη κουλτούρα, η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε στο επίκεντρο όχι μόνο για το εντυπωσιακό της ντύσιμο, αλλά και για ένα περιστατικό που καταγράφηκε από τις κάμερες και προκάλεσε αίσθηση στα social media.

Καθώς η Κιμ Καρντάσιαν ανέβαινε τα περίφημα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης (Met) της Νέας Υόρκης, λίγο έλειψε να πέσει όταν ένας άνδρας της ασφάλειας πάτησε κατά λάθος το φόρεμά της.

Στη συνέχεια, στράφηκε με θυμό προς το μέρος του, του είπε κάτι με έντονο ύφος και ύψωσε το χέρι της με μια σκληρή ματιά.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στα social media, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια.

Kim Kardashian appears to scold security guard after he stood on her dress as she headed to the Met Gala wearing a leather hat and crocodile dress. pic.twitter.com/TlgvTDip02

— Oli London (@OliLondonTV) May 6, 2025