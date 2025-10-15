Κιμ Καρντάσιαν: Αποκαλύψεις – σοκ για τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ – «Δεν ένιωθα συναισθηματικά κι οικονομικά ασφαλής»

Άκρως αποκαλυπτική για την περίοδο που ήταν παντρεμένη με τον αμφιλεγόμενο καλλιτέχνη Κάνιε Γουέστ ήταν η Κιμ Καρντάσιαν σε συνέντευξη που έδωσε για λογαριασμό του podcast Call Me Her Daddy. H διάσημη τηλεπερσόνα δεν μάσησε τα λόγια της και στάθηκε στην κατάσταση που επικρατούσε στον γάμο της, χαρακτηρίζοντας τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της μεταξύ άλλων ως «τοξική».

«Όταν ο σύντροφός σου έχει την πρώτη του ψυχολογική/συναισθηματική κατάρρευση προσπαθείς να είσαι υποστηρικτική και να δείχνεις κατανόηση. Αυτό έκανα κι εγώ», ανέφερε η Κίμ Καρντάσιαν αρχικά και πρόσθεσε: «Αν όμως εκείνος δεν δείχνει διάθεση να κάνει κάποιες αλλαγές στη ζωή του προς το φυσιολογικότερο και το υγιέστερο, τότε δεν έχει νόημα να μένεις σε μια σχέση που είναι τοξική».

Όπως ανέφερε η καλλίπυγος Κιμ, έπρεπε να φύγει από τον γάμο αυτό για να μπορέσει να είναι καλύτερη μητέρα για τα τέσσερα της παιδιά που απέκτησε με τον διάσημο ράπερ. «Πιστεύω ότι έπρεπε να το κάνω για να είμαι καλύτερη μητέρα για όλα μου τα παιδιά. Θεωρώ πως όταν μεγαλώσουν και είναι σε θέση να αντιληφθούν κάποιες καταστάσεις τότε θα καταλάβουν γιατί το έκανα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενη για το ποια ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και την έκανε να αποφασίσει να χωρίσει, είπε πως σε καμία περίπτωση δεν ανέχεται ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος να μιλάνε άσχημα για τα παιδιά της, αναφερόμενη σε συγγενείς του Κάνιε Γουέστ.

Συνεχίζοντας, η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι στο πλευρό του γνωστού καλλιτέχνη δεν ένιωθε συναισθηματικά και οικονομικά ασφαλής. «Μπορεί τη μια μέρα να υπήρχαν στο γκαράζ του σπιτιού μας πέντε Λαμποργκίνι. Και να γύριζα την επόμενη ημέρα και να μην υπήρχε καμία. Κι όταν ρωτούσα τι έγιναν τα αυτοκίνητα, μου απαντούσαν “α, ο Κάνιε τα χάρισε στους φίλους του”. Δεν ήξερες τι θα αντίκριζες κάθε πρωί που θα ξυπνούσες με εκείνον. Αυτό με κούρασε πολύ κυρίως ψυχολογικά».

Παράλληλα, η διάσημη τηλεπερσόνα στάθηκε και στο πώς ένιωσε όταν ο Γουέστ εν μέσω του… ιστορικού του παραληρήματος στα σόσιαλ μίντια μίλησε άσχημα για την οικογένειά της. «Ένιωσα βαθιά προσβεβλημένη, αλλά και αμήχανα απέναντί τους. Το μόνο που μπόρεσα να κάνω ήταν να γράψω σε ένα μήνυμα προς όλους τους “συγγνώμη”».

Παρά ταύτα, επαίνεσε την «συμπονετική» οικογένειά της που δεν προσπάθησε να την αναγκάσει να αφήσει τον Κάνιε και που της έδωσε χώρο να πάρει τις δικές της αποφάσεις.

«Ήξεραν ότι έτρεφα πολλή αγάπη και σεβασμό για αυτή τη σχέση και τα τέσσερα παιδιά μας, και ότι θα έκανα τα πάντα για να λειτουργήσει πραγματικά», είπε.

Η Κιμ ομολόγησε επίσης ότι ανησυχούσε ότι το κοινό θα την στρεφόταν εναντίον της επειδή άφησε τον Κάνιε, ενώ εκείνος φαινόταν να βρίσκεται εν μέσω μιας κρίσης ψυχικής υγείας, αλλά ότι δεν βλέπει το τέλος του γάμου ως «αποτυχία», σημειώνοντας ότι πέρασαν χρόνια μαζί και έχουν τέσσερα παιδιά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε απαγόρευσε στον Γουέστ να βλέπει τα παιδιά τους κι ότι η ίδια επιθυμεί πολύ να έχουν μια σωστή σχέση.

Η Κιμ συνέχισε περιγράφοντας λεπτομερώς πώς ο γάμος της με τον Κάνιε είχε έντονο αντίκτυπο στην ερωτική της ζωή. Από τότε που χώρισαν το 2021, η Κιμ έχει συνάψει διάφορες σχέσεις.

Η Κιμ εξήγησε: «Υπήρξαν καταστάσεις όπου έρχομαι κοντά σε κάποιον και μετά γυρίζει και μου λέει, “περίμενε, περίμενε, περίμενε, δεν θέλω πραγματικά να ασχοληθώ με τον πρώην σου. Δεν θέλω να ασχοληθώ αν πρόκειται να πει κάτι”. Ήταν λίγο απογοητευτικό, αλλά μετά κατάλαβα ότι ο πραγματικά “δικός μου” άνθρωπος δεν θα έδινε σημασία σε αυτό».

Ωστόσο, επέμεινε ότι δεν έχει καμία επιθυμία να ξεκινήσει μια άλλη σχέση, εξηγώντας: «Είμαι ελεύθερη και νιώθω απόλυτα ικανοποιημένη. Έχω τα παιδιά μου να μεγαλώσω. Έχω μια ζωή που απαιτεί πολλή προσοχή από εμένα. Και τα παιδιά μου με χρειάζονται πραγματικά αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν ξέρω πώς θα εντάξω κάτι άλλο στη ζωή μου. Οπότε, απλώς δεν ψάχνω.»