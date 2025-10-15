Αλέξης Χαρίτσης: Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας του προέδρου της Νέας Αριστεράς

Απορρίφθηκε η αίτηση άρσης ασυλίας του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, από την Ολομέλεια της Βουλής. Στην ψηφοφορία, υπέρ της άρσης ασυλίας τάχθηκαν 30 βουλευτές και κατά δήλωσαν 254 βουλευτές.

Για τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, η αίτηση άρσης ασυλίας αφορούσε στο αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, κατά την επίσκεψή του στα αγροτικά μπλόκα της Καρδίτσας, τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγήθηκε στην Ολομέλεια την μη άρση ασυλίας του κ. Χαρίτση. Η Νέα Αριστερά δήλωσε ότι θα ψηφίσει άρση ασυλίας για να μην βρεθούν μόνοι τους οι αγρότες στα δικαστήρια.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος ανέφερε ότι ο Αλέξης Χαρίτσης βρέθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 2025, ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, σε κινητοποιήσεις, σε αγροτικά μπλόκα στην Καρδίτσα. «Το γεγονός ότι έχει έρθει δικογραφία στη Βουλή για το ότι μέλος του κοινοβουλίου και μάλιστα πρόεδρος κόμματος βρέθηκε σε αγροτικές κινητοποιήσεις, δείχνει τον επικίνδυνο αυταρχικό κατήφορο που έχει πάρει η χώρα, με κεντρική ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι η τροχαία, η οποία με δική της απόφαση μάλιστα είχε κλείσει τον δρόμο, έφτιαξε δικογραφία και για τους αγρότες που βρέθηκαν στην κινητοποίηση και για τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς και για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, δείχνει ότι έχουμε μια βαθιά αυταρχική αντίληψη, που έχει την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», είπε ο κ. Ηλιόπουλος.

Σημείωσε επίσης ότι το γεγονός ότι εισαγγελέας πήρε αυτή τη δικογραφία και «αντί να την πετάξει στα σκουπίδια», την έστειλε στη Βουλή, «δείχνει ακριβώς και το σήμα που έχει δώσει η κυβέρνηση και στην ελληνική δικαιοσύνη». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς απευθύνθηκε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καλώντας τους να απαντήσουν αν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη. «Αν όντως την εμπιστεύεστε, αυτό που έχετε καταστήσει τσίρκο, διότι δεν είναι δικαιοσύνη, τσίρκο είναι, να ψηφίσετε υπέρ της άρσης της ασυλίας του Αλέξη Χαρίτση. Ζητάμε να υπερψηφιστεί η άρση ασυλίας γιατί πρώτα και πάνω από όλα, θεωρούμε ντροπή αυτοί οι αγρότες να βρεθούν στο δικαστήριο, γιατί για τους αγρότες η δικογραφία προχωράει, θεωρούμε ντροπή να βρεθούνε στο δικαστήριο και να μην είμαστε στο πλάι τους», είπε ο κ. Ηλιόπουλος και υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά θα βρεθεί δίπλα τους και στο δικαστήριο και στους αγώνες τους και στα μπλόκα που «είναι σίγουρο ότι θα έρθουν».

Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει και μείζον και ζήτημα για το κατά πόσο στη χώρα κατοχυρώνεται το δικαίωμα στη λαϊκή κινητοποίηση, γιατί «πηγαίνουμε πίσω και από το Σύνταγμα του 1864», το οποίο Σύνταγμα συνέδεσε άρρηκτα το δικαίωμα του συνέρχεσθαι με την ίδια την έννοια της δημοκρατίας. Ο βουλευτής κατήγγειλε επικίνδυνη αυταρχική στροφή που έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. «Είναι προφανές ότι είναι ντροπή να συζητάμε άρση ασυλίας πολιτικού προσώπου επειδή συμπαραστάθηκε σε μια λαϊκή κινητοποίηση, είναι αδιανόητο. Αλλά αυτό εσείς το κάνατε. Εσείς ανοίξατε αυτόν τον δρόμο, με τον τρόπο που έχετε βάλει να λειτουργεί και την Ελληνική Αστυνομία και την ελληνική δικαστική εξουσία. Εμείς λοιπόν ζητάμε, το δικαίωμά μας να βρεθούμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους στο δικαστήριο, να υποστηρίξουμε όχι μόνο τον δικό τους αγώνα αλλά συνολικά το δικαίωμα στην κινητοποίηση. Και να είστε σίγουροι ότι αν γι΄ αυτό το μπλόκο στην Καρδίτσα αναγκαστήκατε να φτιάξετε δικογραφία, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα χρειαστεί να κάνετε για τα μπλόκα που έρχονται. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Να ξέρετε όμως ότι ο αυταρχισμός θα ηττηθεί και θα ηττηθεί, πρώτα από όλα, από τους αγώνες του λαού», είπε ο κ. Ηλιόπουλος.

«Προκαλεί μεγάλη έκπληξη η τοποθέτηση του κ. Ηλιόπουλου. Το απαράδεκτο ύφος του και το απειλητικό του», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και σημείωσε ότι «προφανώς, οι πολιτικοί δεν είναι υπεράνω του νόμου» και «οι αρχές έχουν κάθε δικαίωμα, όταν θεωρηθεί ότι οι πολιτικοί συμμετέχουν σε παράνομη πράξη, να στέλνουν δικογραφία στη Βουλή». Αυτό δεν είναι πολιτική ενέργεια, δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση, ούτε μπορεί ούτε θα έπρεπε, είπε ο κ.Μηταράκης και τόνισε: «Το να λέτε ότι οι δικαστικές αρχές να μην τολμάνε να στέλνουν δικογραφία για τους πολιτικούς, όταν παρανομούμε, ως και είμαστε κάτι εκτός της νομικής πραγματικότητας, δείχνει έλλειψη σεβασμού στο νομικό πολιτικό της χώρας μας. Θα ψηφίσουμε κατά κρίση, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής. Και πάντως η επιτροπή Δεοντολογίας έχει αποφανθεί. Αλλά αυτό που ζητήσατε υπερβαίνει το νόμο και το Σύνταγμα».

«Κύριε Μηταράκη, είστε πολύ ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και τόνισε ότι η ΝΔ ξεχνάει ότι «είναι η πρώτη και τελευταία γραμμή σε κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης, παρακώλυσης της δικαιοσύνης στην απόδοση πολιτικών ευθυνών, σε πολύ σημαντικές υποθέσεις». Ο κ. Γιαννούλης προέτρεψε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, «αντί να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι ζητάει προνομιακή μεταχείριση από το νόμο, να θυμηθεί τις κωμικοτραγικές σκηνές που έζησε η Βουλή, με την πρόταση παραπομπής Τριαντόπουλου και Καραμανλή».

«Στην επιτροπή Δεοντολογίας υπήρξε συναντίληψη ότι η συμμετοχή σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ιδίως σε ένα σοβαρό ζήτημα, είναι μέσα στον πυρήνα των κοινοβουλευτικών καθηκόντων, ιδίως για έναν αρχηγό κόμματος», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και σχολίασε την παρέμβαση του κ. Μηταράκη με τη φράση «για δες ποιος μιλάει, για δικαιοσύνη, για κρίση, για διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών». Ο κ. Μάντζος υπενθύμισε και όσα συνέβησαν στη Βουλή, με την απόρριψη των προτάσεων συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής για τη σύμβαση 717 και τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κατά την κρίση σας, ψηφίσατε χειροκροτώντας όρθιοι να μην σχηματιστεί προανακριτική επιτροπή, για τον κ. Καραμανλή, για τη σύμβαση 717, το 2014 για τα Τέμπη; Κατά την κρίση σας, ψηφίσατε να μην υπάρξει προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Και σας ψάχναμε στους διαδρόμους για να ψηφίσετε και κρυβόσασταν και σας έκρυβε ο πρωθυπουργός, επειδή σας φοβόταν; Και εσείς κρυφτήκατε και δεν ψηφίσατε. Και τώρα φτιάξατε μια εξεταστική επιτροπή και νομίζατε ότι θα κρυφτείτε. Και δεν καταλαβαίνετε ότι μέρα-μέρα, κάθε συνεδρίαση, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα. Αυτή είναι η κρίση σας που επικαλείστε, κύριε κοινοβουλευτικέ εκπρόσωπε της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει κατά της άρσης ασυλίας του Αλέξη Χαρίτση, γιατί αυτό για το οποίο ζητείται η άρση, εντάσσεται στον πυρήνα των πολιτικών του καθηκόντων και τυχόν δίωξή του θα ήταν πολιτική δίωξη.