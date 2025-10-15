Πλεύρης στον Realfm 97,8: «Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη»

Για το θέμα που έχει προκύψει με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τις μεταναστευτικές ροές μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Εγώ είχα πάρει θέση πολύ νωρίτερα ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να είναι μνημείο. Είναι ένα σημείο στο οποίο βρίσκεται η ψυχή όλων των νεκρών που πέθαναν για την πατρίδα μας και επομένως κατά τη δική μου εκτίμηση καμία διαμαρτυρία, όσο δίκαιη και να είναι, είτε αφορά τα Τέμπη και τα ονόματα των θυμάτων είτε αφορά την απεργία πείνας ενός πατέρα που θέλει να βρει το δίκιο για το παιδί του, είναι απολύτως σεβαστά αυτά αλλά μπορούμε έντιμα να το διαχωρίζουμε και να λέμε ότι αυτό το σημείο ακριβώς επειδή είναι τάφος όλων αυτών που πέθαναν για την πατρίδα δεν θα είναι αντικείμενο διαμαρτυριών», είπε ο Θάνος Πλεύρης.

Και συνέχισε: «Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τα ονόματα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

«Σέβομαι απόλυτα και το έχω αποδείξει ως ένας άνθρωπος που ήμουν πάνω και σε όλη τη διάρκεια πιστεύω ότι είχα μία πλήρη ενσυναίσθηση απέναντι στους συγγενείς στις δύσκολες στιγμές. Τώρα όμως έντιμα γυρίζω και λέω ότι ναι κατά τη δική μου άποψη δεν είναι η θέση να μπαίνουν τα ονόματα θυμάτων μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», εξήγησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Για τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι «χθες έληξε και ο χρόνος της τρίμηνης τροπολογίας (…). Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου που πήραμε την απόφαση είχαν μπει 2.642 άτομα και όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο μπήκαν κάτω από 2.600. (…) Ο Οκτώβριος αυτή τη στιγμή με τα χθεσινά στοιχεία ήταν 252 άτομα ροές, υπήρξαν και κάποιες χθες. Άρα κινούνται σε ένα αρκετά λογικό επίπεδο. Ένα στοιχείο θα σας πω ότι πέρσι τον Οκτώβριο οι ροές ήταν 7.360 περίπου συνολικά, το πρώτο δεκαπενθήμερο κινούνται γύρω στις 1.300. Άρα έχουμε μία πολύ μεγάλη μείωση στα σύνορα μας με την Τουρκία».

Και πρόσθεσε: «Εκεί οφείλω να σας πω ότι υπάρχει συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή. Βέβαια η Τουρκία δεν τηρεί την δέσμευσή της να παίρνει πίσω παράνομους μετανάστες αλλά τουλάχιστον συνεργάζεται. Η Αίγυπτος την τηρεί (σ.σ. την συμφωνία) αλλά οι Αιγύπτιοι έρχονται μέσω Λιβύης. Η Αίγυπτος δεν στέλνει δηλαδή από τα δικά της σύνορα».

Για τις επιστροφές ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε ότι «εμείς αυτή τη στιγμή εκεί που έχουμε πληθυσμό και μπορούμε να κάνουμε επιστροφές και έγιναν κοντά στις 800 μόνο τον Σεπτέμβριο αφορά Αίγυπτο, Πακιστάν, Μπαγκλαντές γιατί έχουμε χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και βέβαια και άλλες χώρες όπως είναι η Γεωργία και η Αλβανία».

Αναφορικά με τη συζήτηση που υπάρχει στην γερμανική κυβέρνηση για επιστροφές μεταναστών στην πρώτη χώρα εισόδου, όπως η Ελλάδα ο Θάνος Πλεύρης διευκρίνισε ότι «ήδη από του χρόνου τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί το Σύμφωνο Μετανάστευσης, το οποίο είναι μία μεγάλη δοκιμασία για την Ευρώπη, αν μπορέσει να τηρήσει τις ισορροπίες. Η Γερμανία και κάποιες χώρες του βορρά και η Γαλλία αντίστοιχα έχουν θέσει ότι προκειμένου να εφαρμοστεί το Σύμφωνο Μετανάστευσης που σημαίνει ότι θα πρέπει να παρέχουν αλληλεγγύη στις χώρες πρώτης υποδοχής προσπαθούν να το συνδέσουν με το Δουβλίνο, το περίφημο Δουβλίνο που ξέρουμε. Δηλαδή από την στιγμή που η Ιταλία και η Ελλάδα δεν δέχονται επιστροφές ή δέχονται παρά μόνο σε κάποιες εξατομικευμένες περιπτώσεις να μην τεθεί θέμα αλληλεγγύης».

«Εκεί πέρα η ελληνική πλευρά είναι ξεκάθαρη ότι αυτή τη στιγμή μία χώρα η οποία δέχεται ροές, έχει πίεση ροών και σε μεγάλο βαθμό η μεταναστευτική κρίση της Ευρώπης συνδυάζεται με το γεγονός ότι η Γερμανία καλούσε κόσμο σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε η χώρα μας να δεχτεί δευτερογενείς ροές που θα δημιουργήσουν μία επιπλέον πίεση όταν έχεις πρωτογενείς (σ.σ. ροές)», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.