Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν μέσα σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου κατά την αποκομιδή

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

απορριμματοφόρο

Ένα συγκλονιστικό ατύχημα σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (22/04), στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ένας άστεγος εντοπίστηκε μέσα στην πρέσα απορριμματοφόρου και σώθηκε τελευταία στιγμή από εργαζόμενους καθαριότητας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 00:40 τα ξημερώματα, επί της οδού Λεωφόρου Νίκης 69,  με τον άστεγο να κοιμάται μέσα στον κάδο, ενώ ήταν σε εξέλιξη στην πόλη καταρρακτώδης βροχόπτωση, κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των απορριμμάτων.

Οι εργαζόμενοι, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την κούραση της εργασίας, διαπίστωσαν έγκαιρα πως υπήρχε άνθρωπος μέσα στον κάδο των σκουπιδιών και αντέδρασαν αστραπιαία.

Ο άστεγος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πόλης με ελαφρά τραύματα, ενώ οι υπάλληλοι της Καθαριότητας κατέθεσαν για το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα.

«Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι η πολυπλοκότητα και η σύνδεση του αντικειμένου της καθαριότητας απαιτεί άριστο μηχανικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους για την άμεση αντίδραση τους που σε συνθήκες δύσκολες καιρικές αντέδρασαν γρήγορα και δεν είχαμε κάποιο δυσάρεστο περιστατικό», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Ζαχαριάδης.

