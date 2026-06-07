Χανιά: Την Τρίτη απολογείται ο 56χρονος που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα στο Ακρωτήρι – Αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστήριξε ότι κάνει διακοπές

Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά με την κατηγορία της κατασκοπείας, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στο Ακρωτήρι. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στα Χανιά για διακοπές και η φωτογραφία είναι το χόμπι του, χωρίς να γνωρίζει την απαγόρευση. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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κατασκοπεία Χανιά
Πηγή: ΕΡΤ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (6/6) στα Χανιά με την κατηγορία της κατασκοπείας, θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.
  • Εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ακρωτηρίου.
  • Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές και πως η φωτογραφία είναι το χόμπι του, χωρίς να γνώριζε την απαγόρευση.

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Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (6/6) από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Χανιά: Συνελήφθη 56χρονος Γερμανός για κατασκοπεία – Φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ακρωτηρίου.

Τι υποστήριξε ο 56χρονος

Κατά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα, ο 56χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, και υποστήριξε ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές, με την σύζυγο και την κόρη του. Ισχυρίστηκε, ακόμη, ότι η φωτογραφία είναι το χόμπι του και δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση και να εξετάζουν τα ευρήματα από τη φωτογραφική μηχανή του 56χρονου.

 

 

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