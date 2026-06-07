Χανιά: Την Τρίτη απολογείται ο 56χρονος που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα στο Ακρωτήρι – Αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστήριξε ότι κάνει διακοπές

Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (6/6) από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ακρωτηρίου.

Τι υποστήριξε ο 56χρονος

Κατά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα, ο 56χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, και υποστήριξε ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές, με την σύζυγο και την κόρη του. Ισχυρίστηκε, ακόμη, ότι η φωτογραφία είναι το χόμπι του και δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση και να εξετάζουν τα ευρήματα από τη φωτογραφική μηχανή του 56χρονου.