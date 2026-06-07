Λάκης Γαβαλάς: «Ο έρωτας σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 ετών, τι ρόλο μπορεί να παίξει;»

Στον καναπέ του «Χαμογέλα και Πάλι» με την Σίσσυ Χρηστίδου, κάθισε το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου, ο Λάκης Γαβαλάς. Ο καταξιωμένος σχεδιαστής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε για το θέμα του έρωτα.

Σε ερώτηση για το τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή του, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε ότι: «Δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 ετών, τι ρόλο μπορεί να παίξει;».

«Ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ένα χάπι, ένα σιρόπι, μία βιταμίνη. Γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά. Μα τίποτα απολύτως. Και είμαι πολύ χαρούμενος για το ότι δεν παίρνω τίποτα. Το νεσεσέρ μου έχει μία πούδρα, ένα σπρέι αναζωογονητικό και την κολόνια μου», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο επιτυχημένος σχεδιαστής, ανέφερε πως: «Θέλω να ερωτευτώ και να με ερωτευτούν. Με τον δικό μου τρόπο έχω αγαπήσει, αγαπάω, και τώρα αυτόν τον καιρό είμαι, αλλά όχι με την έννοια του ότι παρατάω τα πάντα και φεύγω.

Δηλαδή όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους και φίλες… Εμένα μου καλύπτει την αίσθηση το να το έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει, σημειώστε από κάτω, το νούμερο είναι…».