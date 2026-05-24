Λάκης Γαβαλάς: «Μετά τις φυλακές, έχασα τα πάντα και ζούσα ταπεινά και φτωχά» – ΒΙΝΤΕΟ

Για τις δύσκολες μέρες που πέρασε στη φυλακή και πως αυτή η εμπειρία τον έκανε να επιστρέψει σε ένα πιο «ταπεινό» και φτωχό τρόπο ζωής μίλησε το Σάββατο 23/5 ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» όπου και βρέθηκε καλεσμένος.

Ο γνωστός σχεδιαστής παραδέχτηκε πως μετά την οικονομική του καταστροφή έχασε τα πάντα, ωστόσο επιστρέφει συχνά στη Μύκονο, όπου φιλοξενείται από φίλους και συνεργάτες.

«Μετά τις φυλακές, που έζησα άσχημες στιγμές, έχασα τα πάντα, μου τα πήρανε από το δημόσιο. Βέβαια καλά κάνανε γιατί τώρα που πήγα στη Μύκονο και είδα εκείνες τις παραγωγές, θυμάμαι εμένα, πόσο κόσμο τάισα και πόσα λεφτά έδινα… Καλύτερα έτσι, πάω τώρα και είμαι φιλοξενούμενος. Πολλές φορές δεν πληρώνω», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Μετά από αυτό, ζούσα ταπεινά και φτωχά, όλα είναι δώρο από εδώ και πέρα. Το ότι έχω να φάω περισσότερο φαγητό, ακόμη και κάτι απλό, όπως μια χειραψία, είναι ανταλλαγή με όσα είναι περιττά στη ζωή», συμπλήρωσε.

«Κοσμήματα και ρούχα έχω, το στυλ μου δεν έχει αλλάξει, δουλεύω για τους ξένους οίκους. Είμαι ευτυχής», ανέφερε ακόμα ο Λάκης Γαβαλάς στην κάμερα της ΕΡΤ., ενώ τόνισε ότι δεν εννοούσε αυτό που είχε πει παλιότερα ότι θα παίρνει 850 ευρώ σύνταξη την ημέρα.

Δείτε το βίντεο: