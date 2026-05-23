Στη σκηνή του ΟΑΚΑ οι Iron Maiden: Περισσότεροι από 50.000 θαυμαστές αποθεώνουν το θρυλικό συγκρότημα

Περισσότεροι από 50.000 φίλοι των Iron Maiden έχουν κατακλύσει το ΟΑΚΑ, για τη μεγάλη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος, το οποίο γιορτάζει φέτος 50 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή. Η Ελλάδα αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της παγκόσμιας περιοδείας «Run for your Lives», με το κοινό να δημιουργεί από νωρίς εκρηκτική ατμόσφαιρα στο στάδιο.

Οι πύλες άνοιξαν στις 17:00, ενώ το συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή στις 20:30, με τον καιρό τελικά να ευνοεί τη διοργάνωση, καθώς η βροχή σταμάτησε λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας. Παρά τις άστατες καιρικές συνθήκες, οι θεατές ακολούθησαν τις οδηγίες των διοργανωτών, προμηθευόμενοι αδιάβροχα, αφού οι ομπρέλες απαγορεύτηκαν για λόγους ασφαλείας και αποφυγής τραυματισμών.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, τροποποιήθηκαν και τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Συγκεκριμένα, η Γραμμή 1 από τον σταθμό Ειρήνη προς Κηφισιά θα αναχωρήσει στις 00:56, ενώ προς Πειραιά στις 00:50, με τερματικό σταθμό την Ομόνοια. Παράλληλα, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, λειτουργούν σε 24ωρη βάση για την εξυπηρέτηση του κοινού.

