Επιστήμονες ανακαλύπτουν μια παράξενη κρυφή κατάσταση σε μόρια «σάντουιτς»

Επιστήμονες αποκάλυψαν μια αλλόκοτη κρυφή κατάσταση “ολίσθησης” μέσα σε μόρια σε σχήμα σάντουιτς, αποκαλύπτοντας νέες δυνατότητες για φουτουριστικά υλικά και τη χημεία.

Επιστήμονες αποκάλυψαν μια παράξενη κρυφή δομή που σχηματίζεται κατά τη δημιουργία των μεταλλοκενίων, μιας κατηγορίας μορίων σε σχήμα σάντουιτς που χρησιμοποιούνται παντού, από την κατάλυση έως την ιατρική.

Το πρόσφατα χαρακτηρισμένο ενδιάμεσο στάδιο παρουσιάζει μια σπάνια “διπλή ολίσθηση δακτυλίου”, όπου και οι δύο δακτύλιοι άνθρακα αποκολλώνται εν μέρει από το άτομο του μετάλλου.

Παρατηρώντας επιτέλους αυτή την εφήμερη κατάσταση, οι ερευνητές απέκτησαν νέα γνώση για τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα μόρια συναρμολογούνται και μετασχηματίζονται.

Από την ανακάλυψή τους τη δεκαετία του 1950, τα μεταλλοκένια έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οργανομεταλλική χημεία. Αυτές οι ενώσεις διαθέτουν ένα άτομο μετάλλου τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο δακτυλίους άνθρακα, γεγονός που τους προσδίδει μια ξεχωριστή δομή “σάντουιτς”.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, οι επιστήμονες έχουν εξερευνήσει τη χρήση τους σε καταλύτες, προηγμένα υλικά, τεχνολογίες ενέργειας, αισθητήρες και συστήματα χορήγησης φαρμάκων. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές δυσκολεύονταν να κατανοήσουν πλήρως πώς σχηματίζονται αυτά τα μόρια, επειδή πολλά από τα βασικά ενδιάμεσα στάδια είναι εξαιρετικά ασταθή και εξαφανίζονται σχεδόν ακαριαία.

Επιστήμονες στο Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Οκινάουα (OIST) κατέγραψαν και χαρακτήρισαν πλήρως μια σπάνια ενδιάμεση δομή που εμπλέκεται στον σχηματισμό των μεταλλοκενίων.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American Chemical Society (JACS), παρέχουν τις πρώτες πλήρεις δομικές αποδείξεις ενός ενδιάμεσου σταδίου με διπλή ολίσθηση δακτυλίου, προσφέροντας νέα γνώση για τον σχεδιασμό αποκρινόμενων υλικών.

Παρατηρήθηκε επιτέλους σπάνια δομή ολίσθησης δακτυλίου

Ένα από τα πιο γνωστά μεταλλοκένια είναι το φερροκένιο, το οποίο βοήθησε τους εφευρέτες του να κερδίσουν το Βραβείο Νόμπελ Χημείας το 1973. Το φερροκένιο αποτελείται από ένα άτομο σιδήρου τοποθετημένο σαν σάντουιτς ανάμεσα σε δύο δακτυλίους πέντε ανθράκων.

Έγινε επίσης ένα κλασικό παράδειγμα μιας μακροχρόνιας αρχής της χημείας, η οποία ορίζει ότι τα σταθερά σύμπλοκα μετάλλων μετάπτωσης περιέχουν συνήθως 18 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδα, σύμφωνα με τις τυπικές μεθόδους καταμέτρησης ηλεκτρονίων.

Στο OIST, η Ομάδα Οργανομεταλλικής Χημείας, με επικεφαλής τον Δρ. Σατόσι Τακεμπάγιασι (Dr. Satoshi Takebayashi), μελετά τρόπους για να ξεπεράσει αυτό το παραδοσιακό όριο των 18 ηλεκτρονίων. Πέρυσι, η ομάδα ανέφερε τη δημιουργία ασυνήθιστων παραγώγων φερροκενίου με 20 ηλεκτρόνια.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια παρόμοιων πειραμάτων που αφορούσαν το ρουθήνιο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι αντιδράσεις παρήγαγαν απροσδόκητα τυπικά προϊόντα 18 ηλεκτρονίων. Αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα οδήγησε απευθείας στη νέα μελέτη.

«Καταφέραμε να απομονώσουμε μια ενδιάμεση δομή από την αντίδραση σχηματισμού του συμπλόκου ρουθηνίου μας και να τη χαρακτηρίσουμε με περίθλαση ακτίνων Χ μονοκρυστάλλου. Παραδόξως, διαπιστώσαμε ότι η δομή παρουσίαζε διπλή ολίσθηση δακτυλίου», δηλώνει ο Τακεμπάγιασι.

Η ανάλυση της ορολογίας περιλαμβάνει την απομόνωση ενδιάμεσης δομής, τη χρήση περίθλασης ακτίνων Χ μονοκρυστάλλου και τον χαρακτηρισμό της δομής ως διπλά ολισθαίνουσας (ring-slipped). Η ολίσθηση δακτυλίου συμβαίνει όταν αλλάζει ο αριθμός των ατόμων σε έναν μοριακό δακτύλιο που συνδέονται με το μέταλλο.

Σε αυτή την περίπτωση, κάθε δακτύλιος άνθρακα μετατοπίστηκε από τη σύνδεση μέσω και των πέντε ατόμων άνθρακα στη σύνδεση μέσω ενός μόνο ατόμου άνθρακα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα ενδιάμεσο στάδιο “σάντουιτς” με διπλή ολίσθηση δακτυλίου χαρακτηρίζεται πλήρως σε μοριακό επίπεδο.

Νέα στοιχεία για τον σχηματισμό των μεταλλοκενίων

Για να κατανοήσει καλύτερα το ασυνήθιστο παράγωγο ρουθηνοκενίου, η ομάδα συνδύασε διάφορες αναλυτικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της φασματοσκοπίας NMR και της φασματομετρίας μάζας.

Χρησιμοποίησαν επίσης τόσο υπολογιστική μοντελοποίηση όσο και εργαστηριακά πειράματα για να χαρτογραφήσουν λεπτομερώς την πορεία της αντίδρασης. Η ανάλυσή τους αποκάλυψε ένα ακόμη ασταθές στάδιο στη διαδικασία, ένα ενδιάμεσο στάδιο μονής ολίσθησης δακτυλίου που σχηματίζεται από τη δομή διπλής ολίσθησης δακτυλίου.

Μαζί, τα ευρήματα παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα για το πώς αυτές οι σημαντικές ενώσεις “σάντουιτς” σχηματίζονται και αναδιατάσσονται κατά τη διάρκεια των χημικών αντιδράσεων.

Ο Τακεμπάγιασι προσθέτει: «Υπάρχει ένα πρόσφατο, ανανεωμένο ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση των μεταλλοκενίων σε υλικά με σκοπό την πρόσβαση σε διαφορετικές ιδιότητες. Κατανοώντας πώς μπορούν να αντιδράσουν και να παραμορφωθούν, μπορούμε να σχεδιάσουμε ρυθμιζόμενες δομές για χρήση σε συστήματα χορήγησης φαρμάκων, καταλύτες, αισθητήρες και άλλα περιβάλλοντα».

Το έργο αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να δημιουργήσουν υλικά βασισμένα σε μεταλλοκένια με προσαρμόσιμες ιδιότητες ή ιδιότητες που αποκρίνονται σε ερεθίσματα, οδηγώντας ενδεχομένως σε νέα επιτεύγματα στη χημεία, την επιστήμη των υλικών και την ιατρική.