Επιστήμονες ανακαλύπτουν παράξενα κύματα “μονόκερου” που παγιδεύουν το φως πέρα από τα γνωστά όρια

Φυσικοί στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου ανακάλυψαν έναν νέο τρόπο να περιορίζουν το φως πολύ πέρα από τα συμβατικά όρια — χωρίς να βασίζονται σε μέταλλα και τη σύμφυτη απώλεια ενέργειάς τους. Διατυπώνοντας την εξίσωση μοναδικής διασποράς, η ομάδα ανακάλυψε κυματοσυναρτήσεις σε σχήμα ναρβάλ (μονόκερου της θάλασσας) που παγιδεύουν το φως σε όγκους βαθιά υπο-μήκους κύματος, μέσα σε αμιγώς διηλεκτρικά υλικά.

Η πρόοδος αυτή, η οποία ονομάστηκε singulonics (σινγκουλονική), θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για εξαιρετικά αποδοτικά φωτονικά τσιπ, νέες κβαντικές τεχνολογίες και εργαλεία απεικόνισης με πρωτοφανή ανάλυση. Για δεκαετίες, η σμίκρυνση των φωτονικών συσκευών ήταν πολύ πιο δύσκολη από τη μικρογραφία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Η πρόκληση ανάγεται στη φυσική. Το φως δεν μπορεί εύκολα να περιοριστεί σε εξαιρετικά μικρούς χώρους, επειδή η αρχή της αβεβαιότητας συνδέει τον περιορισμό του με το μήκος κύματός του.

Στο ορατό και το εγγύς υπέρυθρο φως, αυτό το μήκος κύματος μπορεί να είναι έως και χίλιες φορές μεγαλύτερο από το μήκος κύματος de Broglie που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Ως αποτέλεσμα, τα φωτονικά τσιπ παρέμεναν σχετικά ογκώδη και τα συστήματα οπτικής απεικόνισης αντιμετώπιζαν αυστηρά όρια ανάλυσης.

Το Φυσικό Όριο: Γιατί τα φωτονικά τσιπ παρέμεναν ογκώδη

Οι επιστήμονες είχαν διερευνήσει προηγουμένως την πλασμονική ως μια πιθανή εναλλακτική λύση. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί μέταλλα για να συμπιέσει το φως σε χώρους μικρότερους από το μήκος κύματός του. Ωστόσο, τα μέταλλα παράγουν σημαντική θερμότητα λόγω της απώλειας ενέργειας, δημιουργώντας ένα σημαντικό εμπόδιο για αποδοτικές και κλιμακώσιμες φωτονικές τεχνολογίες.

Το 2024, ερευνητές με επικεφαλής τον Ren-Min Ma στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στην Κίνα παρουσίασαν μια σημαντική ανακάλυψη [Nature 632, 287-293 (2024)]. Η ομάδα ανέπτυξε αυτό που ονομάζει εξίσωση μοναδικής διασποράς, ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο που δείχνει ότι το φως μπορεί να περιοριστεί σε εξαιρετικά μικρές κλίμακες χρησιμοποιώντας διηλεκτρικά υλικά χωρίς απώλειες αντί για μέταλλα.

Επειδή η μέθοδος βασίζεται εξ ολοκλήρου σε διηλεκτρικά υλικά, αποφεύγει τις απώλειες θερμότητας που περιόριζαν τα πλασμονικά συστήματα και θα μπορούσε να βοηθήσει στην προετοιμασία του δρόμου για συμπαγείς, ενεργειακά αποδοτικές φωτονικές συσκευές.

Ανακάλυψη κυματοσυναρτήσεων σε σχήμα «Ναρβάλ»

Σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη εργασία στο περιοδικό eLight, η ίδια ερευνητική ομάδα εξηγεί την προέλευση αυτού του εξαιρετικά έντονου περιορισμού του φωτός. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτός προκύπτει από μια εντελώς νέα κλάση ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτρόπων, γνωστών ως κυματοσυναρτήσεις σε σχήμα ναρβάλ.

Αυτοί οι ασυνήθιστοι τρόποι (ιδιοτρόπα) συνδυάζουν δύο σημαντικές συμπεριφορές. Κοντά στη μοναδικότητα (singularity), το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εμφανίζει τοπική ενίσχυση εκθετικού νόμου (power-law).

Σε μεγαλύτερες αποστάσεις, το πεδίο εξασθενεί γρήγορα μέσω καθολικής εκθετικής φθίσης. Μαζί, αυτές οι ιδιότητες επιτρέπουν στο φως να συγκεντρώνεται και να συμπιέζεται πολύ πέρα από τα παραδοσιακά φυσικά όρια.

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιδέα, η ομάδα σχεδίασε και απέδειξε πειραματικά έναν τρισδιάστατο μοναδικό διηλεκτρικό συντονιστή, ικανό να περιορίζει το φως κάτω από το όριο περίθλασης και στις τρεις χωρικές διαστάσεις.

Περιορισμός του φωτός που σπάει κάθε ρεκόρ

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μετρήσεις σάρωσης εγγύς πεδίου για να παρατηρήσουν απευθείας τις κυματοσυναρτήσεις σε σχήμα ναρβάλ σε δράση. Οι μετρήσεις τους έδειξαν ξεκάθαρα την προβλεπόμενη αύξηση εκθετικού νόμου (power-law) κοντά στη μοναδικότητα, καθώς και την εκθετική φθίση πιο μακριά.

Οι πειραματικές παρατηρήσεις ταίριαξαν στενά τόσο με τις θεωρητικές προβλέψεις όσο και με τις πλήρεις τρισδιάστατες προσομοιώσεις. Το σύστημα πέτυχε έναν εξαιρετικά μικρό όγκο τρόπου (mode volume) μόλις 5 × 10⁻⁷ λ³, αντιπροσωπεύοντας ένα εξαιρετικό επίπεδο περιορισμού του φωτός.

Ένας νέος τύπος οπτικού μικροσκοπίου

Η ομάδα χρησιμοποίησε επίσης τον εξαιρετικά έντονο εντοπισμό των κυματοσυναρτήσεων σε σχήμα ναρβάλ για να δημιουργήσει μια νέα τεχνική οπτικής μικροσκοπίας σάρωσης εγγύς πεδίου, η οποία ονομάζεται «μοναδικό οπτικό μικροσκόπιο» (singular optical microscope).

Διεγείροντας τα ιδιοτρόπα των μοναδικών διηλεκτρικών κοιλοτήτων, το μικροσκόπιο παράγει εξαιρετικά εντοπισμένα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Μικροσκοπικές αλλαγές στις κοντινές δομές προκαλούν μετρήσιμες μετατοπίσεις συντονισμού, επιτρέποντας στο σύστημα να ανιχνεύει εξαιρετικά λεπτές λεπτομέρειες.

Οι ερευνητές επέδειξαν μια πρωτοφανή χωρική ανάλυση της τάξης του λ/1000 και απεικόνισαν με επιτυχία μοτίβα βαθιά υπο-μήκους κύματος, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων “PKU” και “SFM”.

Η άνοδος της «Σινγκουλονικής» (Singulonics)

Η μελέτη δείχνει ότι η εξίσωση μοναδικής διασποράς παράγει κυματοσυναρτήσεις σε σχήμα ναρβάλ, οι οποίες είναι ικανές να παγιδεύουν το φως σε εξαιρετικά μικρές κλίμακες μέσα σε διηλεκτρικά υλικά χωρίς απώλειες.

Οι ερευνητές δηλώνουν ότι αυτή η ανακάλυψη θέτει τα θεμέλια αυτού που ονομάζουν σινγκουλονική (singulonics), ενός νέου νανοφωτονικού πλαισίου που επικεντρώνεται στον έλεγχο και τον περιορισμό του φωτός πολύ κάτω από τα συμβατικά όρια, χωρίς απώλεια ενέργειας.

Αυτή η πρόοδος θα μπορούσε να υποστηρίξει εξαιρετικά αποδοτικές τεχνολογίες επεξεργασίας πληροφοριών, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στην κβαντική οπτική και να επεκτείνει τις δυνατότητες της απεικόνισης υπερ-ανάλυσης.