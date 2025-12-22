Ιστορική ανακάλυψη στη Φυσική – Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του «δεύτερου ήχου»

Σύνοψη από το

  • Συνήθως, όταν κάτι θερμαίνεται, η θερμότητα τείνει να εξαπλώνεται προς τα έξω προτού τελικά διαχυθεί. Ωστόσο, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά στον κόσμο του υπερρευστού κβαντικού αερίου.
  • Για πρώτη φορά, επιστήμονες κατάφεραν να απεικονίσουν με επιτυχία πώς η θερμότητα ταξιδεύει στην πραγματικότητα ως κύμα —φαινόμενο γνωστό ως “δεύτερος ήχος”— μέσα από αυτό το εξωτικό ρευστό.
  • Η κατανόηση αυτής της δυναμικής θα μπορούσε να βοηθήσει στην απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τους υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας και τους αστέρες νετρονίων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Ιστορική ανακάλυψη στη Φυσική – Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του «δεύτερου ήχου»

Στον κόσμο των κοινών, καθημερινών υλικών, η θερμότητα έχει την τάση να διαχέεται από μια εντοπισμένη πηγή. Αν ρίξετε ένα αναμμένο κάρβουνο σε μια κατσαρόλα με νερό, η θερμοκρασία του υγρού θα ανέβει αργά, προτού η θερμότητά του τελικά διαχυθεί.

Μία ανεκμετάλλευτη πηγή θα μπορούσε να προσφέρει ανεξάντλητη ενέργεια – Οι επιστήμονες ίσως γνωρίζουν πώς να την ξεκλειδώσουν

Όμως, ο κόσμος είναι γεμάτος από σπάνια, εξωτικά υλικά που δεν ακολουθούν ακριβώς αυτούς τους θερμικούς κανόνες.

Πώς παράγεται ο «δεύτερος ήχος»

Αντί να εξαπλώνεται όπως θα αναμενόταν, αυτά τα υπερρευστά κβαντικά αέρια κάνουν τη θερμότητα να «παλινδρομεί» από τη μία πλευρά στην άλλη — ουσιαστικά διαδίδεται ως κύμα. Οι επιστήμονες ονομάζουν αυτή τη συμπεριφορά «δεύτερο ήχο» ενός υλικού (με τον πρώτο να είναι ο συνηθισμένος ήχος μέσω ενός κύματος πυκνότητας). Αν και το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί ξανά στο παρελθόν, δεν είχε απεικονιστεί ποτέ.

Αυτό το έξυπνο μαθηματικό κόλπο θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες μελετούν τους σεισμούς

Πρόσφατα, όμως, επιστήμονες στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) κατάφεραν επιτέλους να καταγράψουν αυτή την κίνηση καθαρής θερμότητας, αναπτύσσοντας μια νέα μέθοδο θερμογραφίας (γνωστή και ως χαρτογράφηση θερμότητας).

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Science, και σε ανακοίνωση του πανεπιστημίου σχετικά με το συγκεκριμένο επίτευγμα, ο επίκουρος καθηγητής του MIT και συν-συγγραφέας Richard Fletcher συνέχισε την αναλογία με την κατσαρόλα που βράζει για να περιγράψει την εγγενή παραδοξότητα του «δεύτερου ήχου» σε αυτά τα εξωτικά υπερρευστά.

Επιστήμονες ίσως έλυσαν το μυστήριο γύρω από τα Χόμπιτ – Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς εξαφανίστηκαν

 

Απλοποιημένο παράδειγμα της θερμότητας που «παλινδρομεί» σε ένα υπερρευστό σε σύγκριση με ένα κανονικό ρευστό. Γράφημα: MIT
Απλοποιημένο παράδειγμα της θερμότητας που «παλινδρομεί» σε ένα υπερρευστό σε σύγκριση με ένα κανονικό ρευστό. Γράφημα: MIT

«Είναι σαν να έχετε μια δεξαμενή νερού και να κάνετε σχεδόν το μισό να βράζει», είπε ο Fletcher. «Αν το παρατηρούσατε, το ίδιο το νερό μπορεί να φαινόταν εντελώς ήρεμο, αλλά ξαφνικά η άλλη πλευρά γίνεται ζεστή, μετά συμβαίνει το ίδιο με την άλλη πλευρά , και η θερμότητα πηγαίνει πέρα ​​δώθε, ενώ το νερό φαίνεται εντελώς ακίνητο».

Αυτά τα υπερρευστά δημιουργούνται όταν ένα νέφος ατόμων υποβάλλεται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που προσεγγίζουν το απόλυτο μηδέν (-273,15 °C). Σε αυτή τη σπάνια κατάσταση, τα άτομα συμπεριφέρονται διαφορετικά, καθώς δημιουργούν ένα ρευστό, ουσιαστικά χωρίς τριβές. Είναι σε αυτή την κατάσταση έλλειψης τριβής όπου έχει διατυπωθεί η θεωρία ότι η θερμότητα διαδίδεται σαν κύμα.

Ο δεύτερος ήχος είναι το σήμα κατατεθέν της υπερρευστότητας, αλλά σε υπερ-ψυχρά αέρια μέχρι στιγμής μπορούσε κανείς να τον δει μόνο μέσα από αυτή την αμυδρή αντανάκλαση των κυματισμών πυκνότητας που τον συνοδεύουν, δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Martin Zwierlein. «Ο χαρακτήρας του θερμικού κύματος δεν είχε καταστεί δυνατό να αποδειχθεί προηγουμένως».

Πώς κατέγραψαν τον δεύτερο ήχο

Για να καταγράψουν επιτέλους αυτόν τον δεύτερο ήχο σε δράση, ο Zwierlein και η ομάδα του έπρεπε να σκεφτούν έξω από τα συνηθισμένα θερμικά πλαίσια, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην προσπάθεια εντοπισμού της θερμότητας ενός υπερ-ψυχρού αντικειμένου — δεν εκπέμπει τη συνηθισμένη υπέρυθρη ακτινοβολία.

Έτσι, οι επιστήμονες του MIT σχεδίασαν έναν τρόπο να αξιοποιήσουν τις ραδιοσυχνότητες για να παρακολουθήσουν ορισμένα υποατομικά σωματίδια γνωστά ως «φερμιόνια λιθίου-6», τα οποία μπορούν να καταγραφούν μέσω διαφορετικών συχνοτήτων σε σχέση με τη θερμοκρασία τους (δηλαδή, οι θερμότερες θερμοκρασίες σημαίνουν υψηλότερες συχνότητες και το αντίστροφο).

Αυτή η πρωτοποριακή τεχνική επέτρεψε στους ερευνητές να εστιάσουν ουσιαστικά στις «θερμότερες» συχνότητες (που παρ’ όλα αυτά ήταν ακόμα πολύ ψυχρές) και να παρακολουθήσουν το προκύπτον δεύτερο κύμα με την πάροδο του χρόνου. Αυτό ίσως μοιάζει με μια ανακάλυψη χωρίς ιδιαίτερη σημασία.

Εξάλλου, πότε ήταν η τελευταία φορά που ήρθατε σε επαφή με ένα υπερρευστό κβαντικό αέριο; Αν όμως ρωτήσετε έναν επιστήμονα υλικών ή έναν αστρονόμο, θα λάβετε μια εντελώς διαφορετική απάντηση.

Παρόλο που τα εξωτικά υπερρευστά μπορεί να μην κατακλύζουν (ακόμα) τη ζωή μας, η κατανόηση των ιδιοτήτων της κίνησης του δεύτερου κύματος θα μπορούσε να βοηθήσει στην απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τους υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας (που, και πάλι, λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες) ή την περίπλοκη φυσική που βρίσκεται στην καρδιά των αστέρων νετρονίων.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΙΣΑ στηρίζει την έγκυρη ενημέρωση για τα μυοσκελετικά νοσήματα

Νέος οδικός χάρτης στην Παιδοδοντιατρική από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδοδοντιατρικής

Τι αλλάζει στα ενοίκια – Αναλυτικός οδηγός

Φοροδιαφυγή: Διήμερο λουκέτο και «καμπάνα» 20.000 ευρώ σε club από την ΑΑΔΕ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:07 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε βραχογράφημα που παραπέμπει στον Ηρακλή και την Ύδρα από ελληνικά νομίσματα του 325 π.Χ.

Ένα ελυμαϊκό βραχογράφημα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο νοτιοδυτικό Ιράν προσελκύει την έντονη...
23:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αρχαιολογικό θρίλερ στην καρδιά της Ευρώπης: Παράξενο θραύσμα με ανάγλυφα και σφηνοειδή γραφή ανακαλύφθηκε σε μέρος που δεν περίμενε κανείς

Μια επίσημα τεκμηριωμένη ανακάλυψη στο σπήλαιο Kateřinská αποκαλύπτει ένα πέτρινο θραύσμα με α...
15:01 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Ένα πλάσμα στα βάθη της θάλασσας απορροφά άνθρακα από την ατμόσφαιρα – «Δεν είχαμε ιδέα για την ύπαρξή του»

Όσον αφορά την ψύξη του σταθερά θερμαινόμενου πλανήτη μας, η ουσία της υπόθεσης είναι η απορρό...
10:23 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Πώς «ακούγονται» το Δέλτα του Αξιού και η λίμνη Ορεστιάδα; Οι πρώτες ηχογραφήσεις των επιστημόνων δείχνουν κάτι απρόσμενο

Ήχους πουλιών, νερού, αλόγων, ψαράδων και άλλων ζώων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που «ακούγ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα