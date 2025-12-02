Η πιο παράξενη πρόβλεψη της φυσικής: Ερευνητές προτείνουν έναν τρόπο για να «δούμε» επιτέλους τη θερμότητα του κενού

Σύνοψη από το

  • Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και το IISER Mohali πρότειναν μια πρακτική μέθοδο για την ανίχνευση του φαινομένου Unruh, μιας από τις πιο παράξενες προβλέψεις της φυσικής.
  • Το φαινόμενο Unruh υποδηλώνει ότι ένα επιταχυνόμενο αντικείμενο αντιλαμβάνεται τον κενό χώρο ως ελαφρώς θερμό, κάτι που μέχρι τώρα ήταν αδύνατο να παρατηρηθεί άμεσα στο εργαστήριο.
  • Η νέα προσέγγιση χρησιμοποιεί άτομα τοποθετημένα μεταξύ καθρεφτών, όπου μια συλλογική έκρηξη φωτός (υπερακτινοβολία) συμβαίνει νωρίτερα, αποτελώντας ένα ανιχνεύσιμο σημάδι του φαινομένου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Εικονογράφηση τεχνητής νοημοσύνης (AI) του προτεινόμενου πειράματος – Φαινόμενο Unruh Χρονικά Διαχωρισμένο και Υπερακτινοβόλα Ενισχυμένο. Φωτογραφία: Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης
Εικονογράφηση τεχνητής νοημοσύνης (AI) του προτεινόμενου πειράματος – Φαινόμενο Unruh Χρονικά Διαχωρισμένο και Υπερακτινοβόλα Ενισχυμένο. Φωτογραφία: Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης

Μια ανεπαίσθητη και χρονικά καθορισμένη έκλαμψη φωτός (timing flash) μπορεί να αποκαλύψει το φαινόμενο Unruh.  Η προσέγγιση συνδέει συνηθισμένα εργαλεία εργαστηρίου με τη βαθιά κβαντική φυσική. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και στο Ινδικό Ινστιτούτο Επιστημονικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (IISER) Mohali εντόπισαν μια πρακτική μέθοδο για την ανίχνευση μιας από τις πιο ασυνήθιστες προβλέψεις της φυσικής: το φαινόμενο Unruh.

Οι φυσικοί ξαναγράφουν τη θερμοδυναμική για την εποχή της κβαντικής φυσικής – Νέα θεωρία αλλάζει τα δεδομένα

Αυτό το φαινόμενο υποδηλώνει ότι ένα αντικείμενο που επιταχύνεται θα αντιλαμβανόταν τον κενό χώρο ως ελαφρώς θερμό. Η απευθείας δημιουργία αυτής της θερμότητας μέσω ακραίας επιτάχυνσης είναι πολύ πέρα από τις εργαστηριακές δυνατότητες, αλλά η ομάδα καταδεικνύει πώς αυτό το ανεπαίσθητο φαινόμενο μπορεί να μετατραπεί σε μια ανιχνεύσιμη, με ακριβή χρονισμό, λάμψη φωτός.

Πώς τα άτομα και οι καθρέφτες ενισχύουν μικροσκοπικά κβαντικά σήματα

Φανταστείτε μια σειρά από άτομα τοποθετημένα ανάμεσα σε δύο αντικριστούς καθρέφτες. Αυτοί οι καθρέφτες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα εκπέμπουν φως τα άτομα. Όταν τα άτομα αλληλεπιδρούν συλλογικά, μπορούν να απελευθερώσουν φως σε μια ισχυρή, συγχρονισμένη έκρηξη, παρόμοια με μια χορωδία που τραγουδάει μαζί, μια διαδικασία γνωστή ως υπερακτινοβολία (superradiance).

Η Φυσική «ξαναγράφεται» – Μια επιστημονική υπόθεση 180 ετών σχετικά με το φως μόλις αποδείχθηκε λανθασμένη

Η νέα έρευνα δείχνει ότι αν τα άτομα υποστούν την ελαφρά θέρμανση που συνδέεται με την επιτάχυνση, αυτή η συλλογική έκρηξη συμβαίνει νωρίτερα από το κανονικό.  Η μετατόπιση προς μια πιο πρώιμη λάμψη γίνεται ένα σαφές και ανιχνεύσιμο σημάδι του φαινομένου Unruh (Unruh effect).

Μετατρέποντας τον ψίθυρο της επιτάχυνσης σε μετρήσιμη λάμψη

«Βρήκαμε έναν τρόπο να μετατρέψουμε τον ψίθυρο του φαινομένου Unruh σε κραυγή», δήλωσε ο Akhil Deswal, υποψήφιος διδάκτορας στο IISER Mohali. «Χρησιμοποιώντας προσεκτικά τοποθετημένους, υψηλής ποιότητας καθρέφτες, κάνουμε τα συνηθισμένα σήματα υποβάθρου πιο αθόρυβα, ενώ η έκρηξη που προκαλείται από την επιτάχυνση εμφανίζεται νωρίς και καθαρά».

Ένα μυστήριο της Φυσικής λύθηκε: Φυσαλίδες επαληθεύουν μία θεωρία 100 ετών

Είναι σημαντικό ότι η διάταξη απαιτεί πολύ μικρότερη επιτάχυνση από αυτή που θα χρειαζόταν σε διαφορετική περίπτωση, χωρίς αυτούς τους υψηλής ποιότητας καθρέφτες. «Ο χρονισμός (timing) είναι το κλειδί», πρόσθεσε ο Navdeep Arya, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης.

«Η χορωδία των ατόμων όχι μόνο ακούγεται πιο δυνατά, αλλά τραγουδάει και νωρίτερα αν νιώσει τη αμυδρή ζέστη του κενού χώρου που σχετίζεται με το φαινόμενο Unruh. Αυτός ο απλός δείκτης που μοιάζει με ρολόι μπορεί να διευκολύνει τον διαχωρισμό του σήματος Unruh από τον καθημερινό θόρυβο».

Θεωρητικά, αντιμετωπίζοντας μια πρόκληση ανίχνευσης δεκαετιών, η ιδέα δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ των διαθέσιμων εργαστηριακών συσκευών και φαινομένων που συνήθως συνδέονται με ακραίες συνθήκες. Επειδή η επιτάχυνση και η βαρύτητα σχετίζονται στενά, παρόμοια «κόλπα» χρονισμού ίσως μια μέρα βοηθήσουν τους ερευνητές να διερευνήσουν ανεπαίσθητα, κβαντικά φαινόμενα που οφείλονται στη βαρύτητα — κατευθείαν στο εργαστήριο.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

Λογαριασμοί ρεύματος Δεκεμβρίου 2025: Δείτε ποιος πάροχος σας συμφέρει και τι θα αλλάξει το 2026

1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις -Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:08 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε επιτύμβια στήλη με επιγραφή στα ελληνικά σε αρχαία πόλη

Μια επιτύμβια στήλη σε σχήμα ανθρώπου που ανακαλύφθηκε από έναν βοσκό στα άγρια ​​υψίπεδα της ...
23:00 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Το θαμμένο παρελθόν της Σινώπης αποκαλύπτεται – Δέος από τα χιλιάδες αντικείμενα που ήρθαν στο φως στην αρχαία ελληνική πόλη κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων

Το αστικό τοπίο της Σινώπης, της πρώτης ελληνικής αποικίας στον Πόντο, συνεχίζει να αποκαλύπτε...
15:00 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν κρυφό μηχανισμό που μπορεί να αυξήσει δραματικά το μέγεθος ορισμένων σεισμών

Ένας ισχυρός σεισμός που έπληξε την Καλάμα το 2024 αψήφησε μακροχρόνιες παραδοχές σχετικά με τ...
08:08 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ανασκαφές σε πόλη της αρχαίας Θράκης αποκάλυψαν σημάδια επεξεργασίας οστράκων

Αρχαιολόγοι που εργάζονται κατά μήκος των βόρειων ακτών της Θάλασσας του Μαρμαρά έχουν ανακαλύ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»