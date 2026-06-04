ΔΥΠΑ: Έρχεται μια σημαντική αλλαγή στις πληρωμές δύο «ειδικών» επιδομάτων ανεργίας – Αναλυτικά παραδείγματα

Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να έρθει από τον τρέχοντα μήνα και έπειτα στην καταβολή δύο «ειδικών» επιδομάτων ανεργίας από τη ΔΥΠΑ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για την τακτική επιδότηση ανεργίας στις κατηγορίες των κοινών και εποχικών ανέργων αλλά και για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων ύψους 200 ευρώ (ή αλλιώς επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας), των οποίων το πλαίσιο της χορήγησής τους εκτιμάται πως θα αυστηροποιηθεί με την ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Το μέτρο αυτό τίθεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2026 και η διάρκεια του θα είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χορήγηση των επιδομάτων από ό,τι στο παρελθόν και ότι θα δίνονται μόνο στους πολίτες που τα δικαιούνται και που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Υπενθυμίζεται πως και τα δύο επιδόματα καταβάλλονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας στους δικαιούχους.

Παραδείγματα

Το enikonomia.gr παραθέτει παρακάτω κάποια σχετικά παραδείγματα, προκειμένου να γίνει κατανοητή η λειτουργία του μέτρου ως προς τα επιδόματα αυτά. Ειδικότερα:

Εάν ένας πολίτης λάβει δύο φορές το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας στις 30 Ιουνίου 2026 και αυτό εντοπιστεί από το Μητρώο, τότε θα διακοπεί η χορήγηση του ενός.

στις 30 Ιουνίου 2026 και αυτό εντοπιστεί από το Μητρώο, τότε θα διακοπεί η χορήγηση του ενός. Εποχικός άνεργος που θα πληρωθεί την τακτική επιδότηση ανεργίας στις 30 Ιουνίου 2026 αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει και το επίδομα στέγασης, θα ελεγχθεί μέσω του Μητρώου εάν πληροί τις προϋποθέσεις να του χορηγούνται και τα δύο το επόμενο διάστημα.

Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Ουσιαστικά, σε ένα ενιαίο μητρώο είναι συγκεντρωμένες οι παροχές και ενισχύσεις που χορηγούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, προκειμένου το κράτος να έχει πληρέστερη εικόνα για τα χρήματα που δίνονται στους πολίτες. Δηλαδή θα καταγράφεται πλήρως το προφίλ παροχών ανά άτομο.

Επίσης επισημαίνεται πως, μόλις ολοκληρωθεί η πιλοτική λειτουργία του Μητρώου, δηλαδή μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2926, το ΑΤΕΑ και Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΟΟ, με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ θα υποβάλει Έκθεση Πεπραγμένων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μετά θα αναλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν από την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος, θα εξαχθούν συμπεράσματα και θα γίνουν εισηγήσεις για τυχόν απαραίτητες θεσμικές, τεχνικές, επιχειρησιακές αλλαγές που πρέπει να γίνουν ενόψει της καθολικής λειτουργίας του Μητρώου για το σύνολο των παροχών ή ενισχύσεων που χορηγούνται. Ακόμη θα εξεταστούν και τα επόμενα στάδια ή ενέργειες που πρέπει να γίνουν εν όψει καθολικής εφαρμογής του μέτρου.