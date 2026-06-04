e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως και αύριο

Όλες οι πληρωμές έως και αύριο, Παρασκευή. Τι καταβάλλουν e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Oικονομία

πληρωμές
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έως τις 5 Ιουνίου είχαν προγραμματιστεί πληρωμές σε πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, καταβάλλονται 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές έως και τις 5 Ιουνίου.
  • Η ΔΥΠΑ καταβάλλει συνολικά 54.000.000 ευρώ σε 72.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Έως αύριο, Παρασκευή, 5 Ιουνίου θα δουν το “χρώμα του χρήματος” στον τραπεζικό τους λογαριασμό αρκετοί πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Από τον e-ΕΦΚΑ πληρώνονται:

  • έως και αύριο, 5 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Υπενθυμίζεται πως οι πληρωμές άρχισαν στις 2 Ιουνίου.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει:

  • 22.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα .Αυτό αφορά  36.000 δικαιούχους
  • 13.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Η πληρωμή αυτή αφορά 18.000 μητέρες
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ