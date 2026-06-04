Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ συνεχίζουν σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, τις Πανελλήνιες Εξετάσεις τους, εξεταζόμενοι στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας. Τα μαθήματα στα οποία δίνουν εξετάσεις είναι: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

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Πανελλήνιες 2026
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνέχεια στις Πανελλήνιες σήμερα, Πέμπτη (4/6), με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας.
  • Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται σήμερα είναι Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 με Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
  • Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30, με τους υποψηφίους να πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συνέχεια στις Πανελλήνιες σήμερα, Πέμπτη (4/6) και σειρά παίρνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας.

Τα μαθήματα στα οποία δίνουν εξετάσεις είναι: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν το Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες, εκτός από το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2025.

Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα των βασικών μαθημάτων περιλαμβάνει:

  • 6 Ιουνίου: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  • 9 Ιουνίου: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών
  • 11 Ιουνίου: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα II και Ναυτικές Μηχανές
  • 13 Ιουνίου: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, ΜΕΚ II και Ψηφιακά Συστήματα
  • 15 Ιουνίου: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
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