Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

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Συνέχεια στις Πανελλήνιες σήμερα, Πέμπτη (4/6) και σειρά παίρνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας.

Τα μαθήματα στα οποία δίνουν εξετάσεις είναι: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν το Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες, εκτός από το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2025.

Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα των βασικών μαθημάτων περιλαμβάνει: