Η κρίση του Starlink στο Πεντάγωνο – Πώς η Ελλάδα σχεδιάζει την αυτονομία της

Η αξιοσημείωτη επιτυχία των αμερικανικών drones καμικάζι, με επικεφαλής το δορυφορικό δίκτυο Starlink του Έλον Μασκ, σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ώθησε τη διοίκηση της SpaceX σε δράση, ζητώντας από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πληρώσουν 500% περισσότερα χρήματα από αυτά που έχουν χρεωθεί για τη χρήση του δικτύου. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούν το Starlink οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τι κάνουν για την δορυφορική αυτονομία τους.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Πεντάγωνο θα πρέπει να πληρώσει σημαντικά περισσότερα για την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω στρατιωτικών δορυφόρων.

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων των ΗΠΑ, στελέχη της SpaceX συναντήθηκαν με αξιωματούχους του Πενταγώνου. Σύμφωνα με έγγραφα του Πενταγώνου που εξέτασε το Reuters και επικαλέστηκαν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η εταιρεία υποστήριξε ότι ο στρατός πλήρωσε περίπου 5.000 δολάρια ανά τερματικό σταθμό, αλλά ουσιαστικά χρησιμοποίησε ένα πακέτο υπηρεσιών αεροπορίας υψηλότερης ποιότητας αξίας 25.000 δολαρίων.

Αυτή η διαμάχη για την τιμολόγηση πηγάζει από τη χρήση του Starlink σε αμερικανικής κατασκευής drones LUCAS kamikaze, τα οποία παρόμοια με τα ιρανικά drones Shahid, κάνουν κύκλους πάνω από μια στοχευμένη περιοχή πριν βουτήξουν και εκραγούν. Αυτή η έκθεση αποκαλύπτει για πρώτη φορά τις λεπτομέρειες πίσω από τα παρασκήνια της κλιμακούμενης κρίσης τιμολόγησης του Starlink μεταξύ της SpaceX και του Πενταγώνου τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με το CNBC, αυτή η μυστική μάχη για τον προϋπολογισμό καταδεικνύει πώς η εξάρτηση του Πενταγώνου από την SpaceX δίνει στον Έλον Μασκ τεράστιο πλεονέκτημα στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Αυτή η κίνηση έρχεται καθώς η SpaceX προετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) στην ιστορία τον επόμενο μήνα, επιδιώκοντας να ενισχύσει τα έσοδα.

Πώς οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αξιοποιούν το δίκτυο Starlink

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αξιοποιούν το δίκτυο Starlink κυρίως για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών τους δυνατοτήτων και τη διασφάλιση ροής δεδομένων υψηλής ταχύτητας στο πεδίο των επιχειρήσεων. Μια χαρακτηριστική περίπτωση χρήσης είναι η εγκατάσταση και πιστοποίηση κεραιών Starlink σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, όπως στις φρεγάτες ΜΕΚΟ που επιχειρούν στην επιχείρηση ASPIDES αλλά και τις φρεγάτες που επιχειρούν στην Μεσόγειο στο πλαίσιο των επιχειρήσεων IRINI στη Λιβύη και UNIFIL στον Λίβανο, επιτρέποντας στα πολεμικά πλοία να διατηρούν αξιόπιστη και ανθεκτική σύνδεση στο διαδίκτυο ακόμη και σε απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές ή σε συνθήκες ηλεκτρονικού πολέμου.

Παράλληλα, η τεχνολογία αυτή προσφέρει κρίσιμη υποστήριξη σε «τυφλά» σημεία της επικράτειας και ενισχύει τον συντονισμό των δυνάμεων μέσω σταθερών και ασφαλών καναλιών επικοινωνίας για τη μεταφορά δεδομένων μάχης, ενώ η ίδια η παρουσία των επίγειων δορυφορικών σταθμών της SpaceX στην Ελλάδα ενδυναμώνει τις τοπικές υποδομές.

Ωστόσο, η εξάρτηση από εμπορικά δίκτυα τρίτων ενέχει ρίσκα, γεγονός που οδηγεί την Ελλάδα σε στρατηγικές κινήσεις για την επίτευξη πλήρους δορυφορικής αυτονομίας.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, που υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η χώρα έχει θέσει ήδη σε τροχιά τους δικούς της επιχειρησιακούς δορυφόρους ραντάρ, όπως οι ICEYE SAR-1 και SAR-2. Αυτοί οι δορυφόροι τεχνολογίας SAR (Synthetic Aperture Radar) παρέχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις αυτόνομη δυνατότητα παρατήρησης της Γης με εξαιρετικά υψηλή διακριτική ικανότητα, μέρα και νύχτα, ανεξαρτήτως νεφώσεων ή δυσμενών καιρικών συνθηκών, εξυπηρετώντας τόσο την εθνική ασφάλεια όσο και την πολιτική προστασία.

Επιπλέον, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) προχωρά στην ανάπτυξη ενός αμιγώς εγχώριου δορυφόρου τύπου ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), ενισχύοντας την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και εξασφαλίζοντας ότι η συλλογή πληροφοριών θα γίνεται με αποκλειστικά ελληνικά μέσα.

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός και η συζήτηση για την απόκτηση ενός αποκλειστικά επικοινωνιακού δορυφόρου για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη δορυφορική ασπίδα που θα εξασφαλίζει αυτόνομες, ασφαλείς και ανεξάρτητες στρατιωτικές επικοινωνίες στο μέλλον.