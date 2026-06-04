Κλέλια Ανδριολάτου: Η ριζική αλλαγή στην εμφάνιση για τον νέο της τηλεοπτικό ρόλο

Η Κλέλια Ανδριολάτου αλλάζει ριζικά την εμφάνισή της, αποχωριζόμενη το ξανθό μαλλί για μια πιο σκούρα απόχρωση, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός νέου, πιθανότατα τηλεοπτικού, ρόλου. Η ηθοποιός ανακοίνωσε την αλλαγή μέσω των social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

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Lifestyle

Κλέλια Ανδριολάτου
Φωτογραφία: Instagram/klelia_andriolatou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κλέλια Ανδριολάτου αφήνει πίσω της το ξανθό μαλλί κι ετοιμάζεται να βάψει τα μαλλιά της σε μια πιο σκούρα απόχρωση, για τις ανάγκες νέου ρόλου.
  • Η 29χρονη ηθοποιός, μέσα από ανάρτησή της στα social media, άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζεται για έναν νέο, τηλεοπτικό πιθανότατα, ρόλο.
  • Η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη με την αλλαγή, γράφοντας: «Νέος ρόλος, νέα μαλλιά, νέο κεφάλαιο. Είμαι ενθουσιασμένη».

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Η Κλέλια Ανδριολάτου, αφήνει πίσω της το ξανθό μαλλί που την είχαμε συνηθίσει κι ετοιμάζεται να βάψει τα μαλλιά της σε κάποια πιο σκούρα απόχρωση, για τις ανάγκες νέου ρόλου.

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Η 29χρονη ηθοποιός μέσα από μια ανάρτησή της στα social media, άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζεται για έναν νέο, τηλεοπτικό πιθανότατα, ρόλο, ο οποίος όπως φαίνεται απαιτεί μια ριζική αλλαγή στην εικόνα της.

«Νέος ρόλος, νέα μαλλιά, νέο κεφάλαιο. Είμαι ενθουσιασμένη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, με πλήθος ακολούθων της να την στηρίζουν σε αυτήν την επιλογή για αλλαγή εμφάνισης.

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Δείτε την ανάρτηση:

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