Κλέλια Ανδριολάτου: Η ριζική αλλαγή στην εμφάνιση για τον νέο της τηλεοπτικό ρόλο

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Η Κλέλια Ανδριολάτου, αφήνει πίσω της το ξανθό μαλλί που την είχαμε συνηθίσει κι ετοιμάζεται να βάψει τα μαλλιά της σε κάποια πιο σκούρα απόχρωση, για τις ανάγκες νέου ρόλου.

Η 29χρονη ηθοποιός μέσα από μια ανάρτησή της στα social media, άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζεται για έναν νέο, τηλεοπτικό πιθανότατα, ρόλο, ο οποίος όπως φαίνεται απαιτεί μια ριζική αλλαγή στην εικόνα της.

«Νέος ρόλος, νέα μαλλιά, νέο κεφάλαιο. Είμαι ενθουσιασμένη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, με πλήθος ακολούθων της να την στηρίζουν σε αυτήν την επιλογή για αλλαγή εμφάνισης.

Δείτε την ανάρτηση: