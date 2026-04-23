Κλέλια Ανδριολάτου: Αποφόρτιση από τα γυρίσματα με μαθήματα χορού σε λάτιν ρυθμούς

Η ζωή δεν περιορίζεται μόνο στα τηλεοπτικά και θεατρικά πλατό για την Κλέλια Ανδριολάτου, που έχοντας διαμορφώσει έναν lifestyle με βάση την ισορροπία και την αυτοφροντίδα, επιδεικνύει στα κοινωνικά δίκτυα το πιο πρόσφατο χόμπι της, τα μαθήματα χορού που κάνει και τις λάτιν φιγούρες που ήδη κατέχει εντυπωσιακά.

Η 29χρονη πολυάσχολη ηθοποιός επιλέγει συνειδητά δραστηριότητες που τη βοηθούν να διατηρεί καθαρό μυαλό και δυνατό σώμα, δημιουργώντας ένα σταθερό προσωπικό «reset» μέσα στη ρουτίνα της, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις καλλιτεχνικές της ικανότητες.

Στο τελευταίο βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα του TikTok δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια έχει προσθέσει στη ζωή της και τον χορό, με ιδιαίτερη αγάπη στους λάτιν ρυθμούς. Μαθήματα όπως μπατσάτα και τσα τσα τσα έχουν γίνει για εκείνη ένας τρόπος έκφρασης και αποφόρτισης, συνδυάζοντας κίνηση, ρυθμό και δημιουργικότητα.

Δείτε το βίντεο: