Κλέλια Ανδριολάτου: Αποφόρτιση από τα γυρίσματα με μαθήματα χορού σε λάτιν ρυθμούς

Enikos Newsroom

Lifestyle

Κλέλια Ανδριολάτου
Φωτογραφία: Instagram/klelia_andriolatou

Η ζωή δεν περιορίζεται μόνο στα τηλεοπτικά και θεατρικά πλατό για την Κλέλια Ανδριολάτου, που έχοντας διαμορφώσει έναν lifestyle με βάση την ισορροπία και την αυτοφροντίδα, επιδεικνύει στα κοινωνικά δίκτυα το πιο πρόσφατο χόμπι της, τα μαθήματα χορού που κάνει και τις λάτιν φιγούρες που ήδη κατέχει εντυπωσιακά.

Η 29χρονη πολυάσχολη ηθοποιός επιλέγει συνειδητά δραστηριότητες που τη βοηθούν να διατηρεί καθαρό μυαλό και δυνατό σώμα, δημιουργώντας ένα σταθερό προσωπικό «reset» μέσα στη ρουτίνα της, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις καλλιτεχνικές της ικανότητες.

Στο τελευταίο βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα του TikTok δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια έχει προσθέσει στη ζωή της και τον χορό, με ιδιαίτερη αγάπη στους λάτιν ρυθμούς. Μαθήματα όπως μπατσάτα και τσα τσα τσα έχουν γίνει για εκείνη ένας τρόπος έκφρασης και αποφόρτισης, συνδυάζοντας κίνηση, ρυθμό και δημιουργικότητα.

Δείτε το βίντεο:

Άνοια: Ριψοκίνδυνες αποφάσεις, απομόνωση και άλλα παράξενα συμπτώματα που συνδέονται με τη νόσο

ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού- Σε 15 ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent μετά τη δήλωση του Ιράν ότι δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του ...

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε… ταμείο έως και αύριο

«Η άμμος χύνεται και εξαφανίζεται από κάτω σαν υποβρύχιος καταρράκτης» – Το απόκοσμο φαινόμενο που «καταπίνει» η άβυσσος

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου
περισσότερα
10:22 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Όθων Παπαδόπουλος για Σοφία Μαριόλα: «Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ήταν απόφαση του Τζώρτζογλου και παρουσιάστηκε διαφορετικά»

Για την εξώδικη ανακοίνωση που εστάλη στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από τη Σοφία Μαριόλα μίλησε ...
09:19 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη για τη γιορτή του – «Να βγει σύντομα δυνατός από αυτή τη μάχη»

Ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη που δίνει μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μετά τη ρήξη ...
08:46 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ελένη Ανουσάκη: «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ένιωθα ότι χάνω τον έλεγχο» – Όσα είπε για την περιπέτεια της υγείας της

Για την περιπέτεια της υγείας της και το δύσκολο Πάσχα που πέρασε, μίλησε η σπουδαία ηθοποιός,...
04:40 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μαρίλια Μητρούση: «Δεν δίνω σημασία στα αρνητικά σχόλια στα social media, ο κόσμος έχει πολλή κακία»

Αδιάφορη για τον «οχετό» των social media δήλωσε η Μαρίλια Μητρούση σε μια εφ’ όλης της ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης